Varsovia.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, devolvió la máxima distinción estatal de Polonia luego de que su homólogo polaco se la retirara, al tiempo que resurgía una disputa políticamente cargada sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Los ucranianos creían que la orden “estaba destinada al pueblo ucraniano y a nuestro ejército”, escribió Zelensky en una publicación en redes sociales en la que explicó el gesto. “Hoy, envié la Orden de vuelta al presidente de Polonia. Creo que el futuro confirmará el respeto que merecen los ucranianos”.

El mensaje publicado en X va acompañado de fotos de la orden polaca y de un recibo postal que indicaba que estaba a punto de ser enviada por correo a la oficina presidencial polaca.

El presidente Karol Nawrocki decidió retirar a Zelensky la Orden del Águila Blanca por su decisión de nombrar una unidad militar en honor a una organización paramilitar ucraniana acusada de masacrar a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

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El expresidente polaco Andrzej Duda otorgó el reconocimiento a Zelenskyy en 2023 por sus servicios a la seguridad, la resiliencia y la defensa de los derechos humanos.

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Zelensky emitió un decreto el 26 de mayo por el que denominó a una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania con el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), que operó durante las décadas de 1940 y 1950 y ha sido acusado en Polonia de asesinatos masivos.

“Para la mayoría de la sociedad polaca, el Ejército Insurgente Ucraniano sigue siendo, ante todo, una formación responsable de crímenes crueles contra los ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Nawrocki en un mensaje de 13 minutos en redes sociales.

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La decisión ucraniana fue recibida con críticas generalizadas en Polonia, que ha acogido a millones de refugiados ucranianos y es un aliado clave de Kiev mientras combate la invasión rusa de cuatro años.

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Sin embargo, Nawrocki es un político nacionalista que ha explotado el sentimiento antiucraniano con el fin de obtener rédito electoral. Los ucranianos en Polonia han enfrentado un aumento de los prejuicios pese a su contribución a la economía.

La decisión de revocar la distinción no supone una disminución en el respaldo que brinda Polonia a Ucrania en su defensa contra Rusia, aclaró el mandatario.

Ucrania está agradecida a Polonia por su apoyo y seguirá abierta a resolver las diferencias históricas con Polonia, escribió Zelensky el sábado en su publicación.

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“Estoy orgulloso de nuestro pueblo y de CADA guerrero ucraniano”, resaltó.

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El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, escribió en Telegram que la decisión de Nawrocki fue “un acto hostil hacia nuestro pueblo” y “un regalo para el agresor de Moscú, que sin duda lo utilizará contra ambos países”.

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Cuatro funcionarios ucranianos, incluido Budanov, indicaron que devolverán las condecoraciones estatales que les ha otorgado Polonia.

Algunos en Ucrania criticaron la decisión de devolver las condecoraciones polacas.

Arseniy Yatsenyuk, ex primer ministro de Ucrania, escribió el sábado en X que una “decisión dañina e incorrecta del actual presidente de Polonia no puede corregirse con otras decisiones incorrectas de nuestra parte”.

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Llaman a resolver las diferencias

Polonia tiene previsto acoger la próxima semana un importante evento acerca de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, al que se espera que asista Zelensky.

El primer ministro polaco Donald Tusk, rival político de Nawrocki, instó a ambos líderes a “calmar los ánimos, no avivar las tensiones”.

“La línea del frente está en otra parte”, escribió Tusk en redes sociales el viernes por la noche, y agregó que conflicto entre Polonia y Ucrania “deleita a Putin y conmociona a nuestros aliados”.

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El decreto de Zelensky indicaba que la designación pretendía restaurar las tradiciones militares y reconocer el desempeño de la unidad en la defensa de la integridad territorial y la independencia de Ucrania.

La UPA luchó por la independencia ucraniana tanto contra las fuerzas de la Alemania nazi como contra las soviéticas. Pero ha sido acusada de matar a decenas de miles de polacos, especialmente en las regiones de Volinia y Galitzia Oriental, ocupadas por los nazis. En 2016, el Parlamento polaco reconoció los crímenes cometidos por la UPA como genocidio.

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Los ucranianos sostienen que formaciones armadas de ambos bandos, incluida la UPA y fuerzas clandestinas polacas, participaron en ataques y represalias que causaron víctimas civiles a gran escala entre polacos y ucranianos.

Polonia y Ucrania habían logrado recientemente avances en la exhumación de víctimas polacas. Una reunión entre ambos presidentes celebrada en diciembre en Varsovia había supuesto un paso adelante en la reconciliación histórica.

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