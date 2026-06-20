Bombas rusas alcanzaron un edificio de departamentos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y provocaron la muerte de al menos una persona e hirieron a nueve, entre ellas, un niño de 6 años, informaron las autoridades el sábado.

El alcalde Ihor Terekhov dijo en Telegram que se recuperó un cuerpo de entre los escombros horas después del ataque. Señaló que las bombas impactaron el edificio de poca altura en las primeras horas del día en el distrito Kholodnohirskiy de Kharkiv. El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, indicó que al menos nueve personas resultaron heridas, cinco de las cuales fueron hospitalizadas.

En otro punto, un dron ruso alcanzó un vehículo civil el viernes por la noche, mató a un hombre e hirió a la mujer que conducía el automóvil, afirmó Syniehubov.

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Más tarde, Rusia volvió a lanzar bombas guiadas contra Ucrania y alcanzó las afueras de la ciudad norteña de Sumy, según el jefe de la administración local, Oleh Hryhorov. En los ataques murió un civil y al menos 20 viviendas particulares resultaron dañadas, reportó Hryhorov en Telegram.

Ataques rusos contra la ciudad sureste de Zaporiyia provocaron la muerte de al menos cuatro personas e hirieron a otras seis, de acuerdo con el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. En los ataques se utilizaron bombas aéreas guiadas.

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Hasta el momento, Moscú no ha reconocido ni comentado los ataques.

Rusia y Ucrania se lanzan decenas de drones

La fuerza aérea de Ucrania derribó 92 de 99 drones rusos lanzados durante la noche; los siete restantes alcanzaron objetivos en tres lugares, informó el organismo.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas repelieron un ataque con drones contra una refinería de petróleo en Tyumen, en Siberia occidental, dijo el gobernador Alexander Moor el sábado. Indicó que no hubo daños en la refinería y que el personal fue evacuado.

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Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. En algunas zonas se ha reportado escasez de combustible.

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En uno de los mayores ataques con drones desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, Ucrania atacó el jueves por segunda vez en una semana una importante refinería de petróleo de Moscú, lo que provocó que enormes columnas de humo negro cubrieran la capital e interrumpió cientos de vuelos.

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El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que sus fuerzas derribaron 177 drones ucranianos durante la noche. No precisó cuántos alcanzaron sus objetivos. Dos drones fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú, dijo el alcalde Sergei Sobyanin.