La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del Mundo. También ha puesto en tendencia a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien encabeza el organismo responsable de organizar el torneo más importante del futbol.

Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Su trayectoria, su llegada al cargo y las decisiones que han marcado su gestión vuelven a generar interés entre miles de aficionados.

Mientras el New Jersey Stadium recibe a miles de seguidores de Argentina y España, muchos usuarios buscan conocer quién es el dirigente que ha encabezado la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y cuál ha sido su papel dentro del futbol internacional.

Lamine Yamal y Lionel Messi con las selecciones de España y Argentina, respectivamente, rumbo a la final del Mundial de 2026 - Fotos: AP/AFP

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¿Quién es Gianni Infantino, presidente de la FIFA?

Giovanni Vincenzo Infantino, conocido mundialmente como Gianni Infantino, nació el 23 de marzo de 1970 en Suiza. Es hijo de padres italianos migrantes y creció en la ciudad de Brig, donde desde muy joven mostró interés por el futbol, aunque desde el ámbito administrativo más que como jugador.

Gianni Infantino se rinde ante el estadio Azteca / Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

A los 18 años asumió la presidencia del club de su localidad, una experiencia que marcó el inicio de una carrera enfocada en la gestión deportiva. Posteriormente estudió la licenciatura en Derecho y comenzó a desempeñar distintos cargos relacionados con organismos especializados en la administración del deporte.

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Antes de incorporarse a la UEFA, trabajó como secretario general del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), además de colaborar con instituciones vinculadas al futbol en Italia, España y Suiza.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. FOTO: AP

Otro de los aspectos que ha llamado la atención sobre su perfil es que domina siete idiomas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués y árabe, una habilidad que le ha permitido desenvolverse en negociaciones y eventos internacionales.

Está casado con una mujer de origen libanés y tiene cuatro hijos.

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¿Cómo llegó Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA?

La carrera de Infantino dentro de la UEFA comenzó en agosto del año 2000, cuando se integró para atender asuntos jurídicos, comerciales y relacionados con el desarrollo del futbol europeo.

Con el paso de los años ocupó cargos de mayor responsabilidad. En 2004 fue nombrado director de Asuntos Jurídicos y Licencias de Clubes, mientras que en 2007 ascendió a secretario general adjunto.

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Su consolidación llegó en 2009, cuando fue designado secretario general de la UEFA, puesto desde el que impulsó proyectos como el Financial Fair Play, fortaleció las competencias continentales y participó en la expansión de la Eurocopa 2016 a 24 selecciones, además de intervenir en la creación de la Liga de Naciones de la UEFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP

En octubre de 2015 anunció oficialmente su candidatura para dirigir la FIFA, respaldado por el Comité Ejecutivo de la UEFA. Meses después, el 26 de febrero de 2016, fue elegido presidente del organismo durante un congreso extraordinario celebrado en Zúrich.

En la segunda ronda de votación obtuvo 115 de los 207 votos posibles, resultado que le permitió imponerse sobre el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa y asumir el cargo tras la crisis institucional derivada de los casos de corrupción que sacudieron a la organización.

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¿Qué mundiales ha encabezado Gianni Infantino?

Durante su administración, Gianni Infantino ha estado al frente de algunas de las ediciones más comentadas de la Copa del Mundo.

Su gestión coincidió con los torneos de Rusia 2018 y Qatar 2022, ambos rodeados de cuestionamientos antes de su realización debido al proceso mediante el cual fueron elegidos como sedes.

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El dirigente también impulsó uno de los cambios más importantes en la historia del torneo, que fue la ampliación del Mundial 2026 de 32 a 48 selecciones, un formato que debutó en la edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

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