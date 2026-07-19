Nueva York.— Al margen del resultado de esta tarde, España puede estar tranquila. El pasado es victorioso, el presente ilusiona y el futuro es alentador.

Bajo el mando del técnico Luis de la Fuente, La Furia Roja ya suma cuatro finales y dos títulos: Nations League 2023 y Eurocopa 2024. El juego de este domingo podría ser la consumación de un proyecto laureado.

Pero más allá de los resultados, hay una generación que vive un gran presente y alimenta la ilusión de un futuro que podría tener más alegrías para la afición española.

Nombres como Lamine Yamal o Pau Cubarsí de apenas 19 años; Gavi, de 21, Pedri o Marc Pubill de 23, son algunos nombres que apuntan a llevar la batuta para los siguientes procesos.

Rodri, capitán de esta selección de España, advirtió que el crecimiento de este equipo ya es una realidad y aún seguirá dando de qué hablar en los próximos años, por sus jugadores.

“Venimos de un proceso gradual de crecimiento. Hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Lo dije en su día, esta generación iba a dar que hablar. El camino hasta llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista es el que hemos hecho. Ir demostrando primero a pequeña escala, con la Liga de Naciones, luego la Eurocopa y estar ahora en la final de un Mundial. Estamos contentos del proceso, nuestra ambición va más allá”, declaró en conferencia el mediocampista español.

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Otros nombres que sostendrán este proyecto español a mediano y largo plazo son: Marc Cucurella (27), Pedro Porro (26), Ferran Torres (26), Nico Williams (24) y Álex Baena (24).

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