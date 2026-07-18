El capitán Kirk dejará por un momento los viajes espaciales para hacer una escala en el rock. El actor canadiense William Shatner, quien dio vida al icónico personaje de "Star Trek", se presentará en un festival de música a sus 95 años.

El intérprete debutará con su banda de heavy metal, *The uckers, el próximo 20 de septiembre durante el Riot Fest, en Chicago.

"¡Voy a presentar mi nuevo espectáculo! Este es un evento del que sin duda les hablarán a sus nietos. ¡Espero verlos ahí!", escribió el actor, entusiasmado, en sus redes sociales.

Lee también Arantza Ruiz confía en improvisar dentro de "La casa de los famosos México"

Shatner no quiere ser un músico más del cartel. Incluso bromeó con convertirse en la gran estrella del heavy metal y compartió una peculiar lista de exigencias para su presentación, entre ellas aparecer en una valla publicitaria, llegar al festival a bordo de un DeLorean y cambiar el nombre de su camerino por "Shatner's Shag Shack".

Los seguidores del actor también han mostrado felicidad por esta nueva faceta. En X, un usuario le preguntó qué atuendo usaría para el concierto y Shatner respondió con humor: "Alta costura, pícaro", acompañado del gesto de la mano que identifica al rock.

[Publicidad]

Además, el canadiense se prepara para lanzar el próximo 20 de agosto su álbum Love & Other Mysteries, el primero de varios proyectos musicales, aseguró en sus redes.

Lee también Mel C, de las Spice Girls, llega al altar junto al modelo Chris Dingwall

El disco incluirá letras de Shatner y Robert ShareNOW, además de arreglos musicales y colaboraciones de Brad Paisley, Taylor Goldsmith y Gordon Mote.

[Publicidad]

William Shatner regresa con fuerza

El actor se sometió a una cirugía de hombro en marzo, luego de sufrir un aparatoso accidente mientras montaba a caballo a finales del año pasado. Ese mismo mes celebró su cumpleaños número 95 con un mensaje en el que invitó a no dejarse limitar por la edad.

Lee también La impactante historia real de una mujer secuestrada 15 años en un convento llega a HBO Max con "Cautiva"