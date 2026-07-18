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Pachuca, Hgo. - El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, se pronunció respecto al asesinato de su hermano, Ignacio Castrejón Valdez, en Zacatecas, donde lamentó la violencia que afecta a los habitantes de esa entidad y que hoy cobró la vida de su familiar.
A través de sus redes sociales, el funcionario señaló: “Hay despedidas para las que uno nunca está preparado. Hoy me toca decirle adiós a mi querido hermano Nacho, uno de mis doce hermanos, y el dolor que siento es imposible de expresar con palabras”.
El funcionario hidalguense destacó que, si hubo algo que siempre definió a “Nacho”, fue el amor que sintió por Sombrerete, por lo que nunca quiso irse de su tierra, ya que ahí estaban sus raíces, su historia y su gente.
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Señaló que hace apenas unos meses celebraron su cumpleaños número 59, después de haber sobrevivido al cáncer. “No se puede entender la vida de Nacho sin Sombrerete, ni el Sombrerete de hoy sin Nacho”.
Lamentó que la tierra que tanto quiso haya sido víctima de la violencia durante tantos años y que esa violencia, dijo, les arrebatara a su hermano. Añadió que su familia se encuentra destrozada por esta pérdida.
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Ignacio Castrejón Valdez fue alcalde de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, cargo al que llegó postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).
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JACL/cr
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