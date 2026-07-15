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Zacatecas.— Al grito de ¡Justicia para Areli!, ¡Las niñas no se tocan, las niñas se defienden!, habitantes de la comunidad Aguacate de Abajo, del municipio de Tabasco, marcharon para exigir a las autoridades que atiendan el caso y se haga una reforma a la ley para que los adolescentes que cometen delitos sean llevados a prisión.
El pasado viernes un adolescente de 13 años agredió física y sexualmente a Areli, de 10 años, pero, debido a que el agresor pertenece al primer grupo etario de 12-13 años, no puede ser enviado al Centro de Internamiento Juvenil, ya que a ese rango no se le puede aplicar medidas privativas de la libertad como lo manda la ley.
La fiscalía de Zacatecas emitió un video para aclarar que aunque el menor no puede ser llevado a prisión, “no significa que exista impunidad”, ya que enfrenta un proceso penal y fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación.
Se informó que el adolescente permanece en un centro especializado de tratamiento bajo la tutela del Estado y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Areli permanece hospitalizada y su estado de salud aún es crítico, pero estable.
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