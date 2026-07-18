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Con la emoción del Mundial 2026 llegando a su punto máximo, muchos aficionados buscan llevarse un recuerdo de la máxima fiesta del futbol.
Uno de los artículos más codiciados es el balón Trionda Final, el modelo oficial que se utilizará durante la gran final de la Copa del Mundo y que ya está disponible en Amazon México.
Lo mejor es que, además de conseguir un producto oficial de Adidas, puedes adquirirlo con meses sin intereses (con tarjetas participantes), facilitando la compra de uno de los balones más exclusivos del torneo.
¿Cuánto cuesta el balón Trionda de la final del Mundial 2026?
Si quieres el balón de liga, similar al que rodará en la final del Mundial, tiene un precio aproximado de $1,099.00. No obstante, también existe la versión profesional en un costo de $3,999.00.
¿Qué hace especial al Trionda Final?
Este balón fue diseñado exclusivamente para las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Mundial 2026.
A diferencia del Trionda utilizado durante el resto del torneo, incorpora un acabado en tonos dorado, negro y blanco, inspirado en el trofeo de la Copa del Mundo.
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Entre sus principales características destacan:
- Tecnología Connected Ball para proporcionar datos en tiempo real durante los partidos.
- Construcción de cuatro paneles para mejorar la estabilidad en vuelo.
- Superficie termosellada que reduce la absorción de agua.
- Diseño oficial que rinde homenaje a las ciudades sede de los últimos encuentros del Mundial.
¿Cómo aplican los meses sin intereses en Amazon México?
Uno de los principales atractivos es que Amazon México suele ofrecer la posibilidad de pagar este balón a meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes, lo que permite distribuir el costo sin pagar intereses adicionales. La disponibilidad de esta promoción depende del banco, el monto de compra y las campañas vigentes.
Por lo anterior, la tarjeta BBVA ofrece cómodos pagos de hasta 24 meses sin intereses.
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