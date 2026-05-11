Más Información
INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones
Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades
Amnistía Internacional exige al Estado asumir crisis de desapariciones; demanda aplicar recomendaciones de la CIDH
Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; aseguran domicilios vinculados con "El señor de los buques"
Fernando Farías Laguna ingresa al sistema penitenciario argentino; lo clasifican como detenido de alto riesgo
Si en las últimas noches has escuchado ese zumbido cerca de la cama o has despertado con varias picaduras, no eres el único. En buena parte de México, el calor y la humedad crean las condiciones ideales para que los mosquitos se reproduzcan, sobre todo cuando hay agua acumulada en macetas, cubetas, coladeras o patios.
Además de resultar molestos, estos insectos pueden representar un riesgo sanitario. De acuerdo con la Secretaría de Salud, eliminar criaderos de agua estancada es una de las medidas más importantes para reducir su presencia y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
La buena noticia es que existen distintos productos que pueden complementar estas acciones y ayudarte a dormir más tranquilo. Si te preguntas qué poner en tu casa para evitar mosquitos, estas son algunas de las opciones más utilizadas.
Lee también: 10 cosas baratas de Amazon que no sabías que necesitabas
¿Por qué aumentan los mosquitos cuando empieza la temporada de lluvias?
Los mosquitos depositan sus huevecillos en pequeñas acumulaciones de agua. Basta con un recipiente olvidado en el patio o una maceta con exceso de humedad para que se reproduzcan.
Las altas temperaturas también aceleran su ciclo de vida, por lo que es común notar un aumento en su presencia entre primavera y verano.
Por eso, además de revisar patios y azoteas, muchas personas optan por colocar repelentes o barreras físicas dentro del hogar.
Repelentes eléctricos: una solución práctica para la recámara
Los repelentes eléctricos son de las opciones más populares para usar durante la noche. Funcionan mediante líquidos o tabletas que se conectan al enchufe y liberan sustancias diseñadas para ahuyentar insectos.
Entre sus ventajas destacan:
- Funcionamiento continuo durante varias horas.
- Bajo consumo de energía.
- Uso sencillo.
- Amplia disponibilidad en supermercados y tiendas en línea.
Son especialmente útiles en recámaras y habitaciones cerradas.
Lámparas UV y trampas para insectos
Las lámparas con luz ultravioleta atraen mosquitos y otros insectos voladores. Algunos modelos incorporan ventiladores o superficies adhesivas para capturarlos.
Antes de comprar una, conviene revisar:
- Área de cobertura.
- Nivel de ruido.
- Facilidad de limpieza.
- Tipo de recambio.
Aunque su eficacia puede variar según el espacio, suelen ser una alternativa interesante para salas, cocinas o estudios.
Lee también: ¿Qué tipo de magnesio necesitas? Diferencias, beneficios y cuál elegir en 2026
Mosquiteros: una barrera simple y reutilizable
Los mosquiteros continúan siendo una de las formas más efectivas de evitar que los insectos y mosquitos entren en casa.
Existen versiones para:
- Ventanas.
- Puertas.
- Camas.
- Cuneros.
Su principal ventaja es que permiten mantener la ventilación sin recurrir constantemente a insecticidas.
Repelentes en spray o loción
Si necesitas protección personal, los repelentes tópicos son una opción práctica para dormir, salir al jardín o viajar.
Muchos contienen ingredientes como DEET o icaridina, recomendados por organismos como los CDC.
Velas y aceites con citronela
La citronela es uno de los ingredientes naturales más conocidos para ayudar a repeler insectos.
Se encuentra en:
- Velas aromáticas.
- Aceites esenciales.
- Difusores.
Aunque su efecto suele ser más limitado, puede complementar otras medidas.
¿Qué debes considerar antes de comprar un producto contra mosquitos?
Antes de elegir, vale la pena revisar algunos aspectos:
- Tamaño del espacio donde lo usarás.
- Duración del producto o recambio.
- Nivel de ruido, en el caso de lámparas.
- Costo de mantenimiento.
- Opiniones de otros compradores.
En plataformas como Amazon México y Mercado Libre es posible encontrar desde opciones económicas hasta dispositivos con funciones adicionales.
Leer también: ¿Cómo encontrar vuelos baratos en 2026? Estos son los trucos que sí funcionan
Medidas sencillas para reducir los mosquitos en casa
Los productos pueden ayudar, pero no sustituyen la prevención. La Secretaría de Salud recomienda:
- Vaciar recipientes con agua acumulada.
- Tapar cubetas y tinacos.
- Limpiar coladeras.
- Mantener patios y jardines ordenados.
- Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos.
Entonces, ¿qué poner en tu casa para evitar mosquitos?
No existe una única solución que funcione en todos los casos. La mejor estrategia suele ser combinar varias medidas.
Por ejemplo:
- Un repelente eléctrico en la recámara.
- Mosquiteros en puertas y ventanas.
- Una lámpara UV en áreas comunes.
- Eliminación constante de criaderos.
Con esta combinación, es posible reducir considerablemente la presencia de mosquitos y descansar con mayor tranquilidad durante la temporada de calor y lluvias.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]