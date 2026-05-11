Si en las últimas noches has escuchado ese zumbido cerca de la cama o has despertado con varias picaduras, no eres el único. En buena parte de México, el calor y la humedad crean las condiciones ideales para que los mosquitos se reproduzcan, sobre todo cuando hay agua acumulada en macetas, cubetas, coladeras o patios.

Además de resultar molestos, estos insectos pueden representar un riesgo sanitario. De acuerdo con la Secretaría de Salud, eliminar criaderos de agua estancada es una de las medidas más importantes para reducir su presencia y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

La buena noticia es que existen distintos productos que pueden complementar estas acciones y ayudarte a dormir más tranquilo. Si te preguntas qué poner en tu casa para evitar mosquitos, estas son algunas de las opciones más utilizadas.

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¿Por qué aumentan los mosquitos cuando empieza la temporada de lluvias?

Los mosquitos depositan sus huevecillos en pequeñas acumulaciones de agua. Basta con un recipiente olvidado en el patio o una maceta con exceso de humedad para que se reproduzcan.

Las altas temperaturas también aceleran su ciclo de vida, por lo que es común notar un aumento en su presencia entre primavera y verano.

Mantener puertas y ventanas protegidas con mosquiteros ayuda a evitar la entrada de insectos durante las noches lluviosas. Foto:Canva

Por eso, además de revisar patios y azoteas, muchas personas optan por colocar repelentes o barreras físicas dentro del hogar.

Repelentes eléctricos: una solución práctica para la recámara

Los repelentes eléctricos son de las opciones más populares para usar durante la noche. Funcionan mediante líquidos o tabletas que se conectan al enchufe y liberan sustancias diseñadas para ahuyentar insectos.

Entre sus ventajas destacan:

Funcionamiento continuo durante varias horas.

durante varias horas. Bajo consumo de energía .

. Uso sencillo .

. Amplia disponibilidad en supermercados y tiendas en línea.

Di adiós a los mosquitos en casa Este repelente eléctrico ultrasónico ayuda a mantener alejados mosquitos y otros insectos sin usar químicos ni aerosoles. Ver en Amazon

Son especialmente útiles en recámaras y habitaciones cerradas.

Lámparas UV y trampas para insectos

Las lámparas con luz ultravioleta atraen mosquitos y otros insectos voladores. Algunos modelos incorporan ventiladores o superficies adhesivas para capturarlos.

Antes de comprar una, conviene revisar:

Área de cobertura .

. Nivel de ruido .

. Facilidad de limpieza .

. Tipo de recambio.

Mantén tu casa libre de mosquitos Esta lámpara UV ayuda a eliminar mosquitos y moscas en interiores y exteriores durante la temporada de calor y lluvias. Ver en Amazon

Aunque su eficacia puede variar según el espacio, suelen ser una alternativa interesante para salas, cocinas o estudios.

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Mosquiteros: una barrera simple y reutilizable

Los mosquiteros continúan siendo una de las formas más efectivas de evitar que los insectos y mosquitos entren en casa.

Existen versiones para:

Ventanas.

Puertas.

Camas.

Cuneros.

Su principal ventaja es que permiten mantener la ventilación sin recurrir constantemente a insecticidas.

Protege tu hogar de los mosquitos Esta mosquitera magnética para puerta ayuda a evitar la entrada de mosquitos e insectos sin impedir la circulación de aire en casa. Ver en Amazon

Repelentes en spray o loción

Si necesitas protección personal, los repelentes tópicos son una opción práctica para dormir, salir al jardín o viajar.

Muchos contienen ingredientes como DEET o icaridina, recomendados por organismos como los CDC.

Una opción natural contra los mosquitos Las velas de citronela ayudan a mantener alejados a los mosquitos en patios, terrazas y espacios exteriores durante las noches cálidas y lluviosas. Ver en Amazon

Velas y aceites con citronela

La citronela es uno de los ingredientes naturales más conocidos para ayudar a repeler insectos.

Se encuentra en:

Aunque su efecto suele ser más limitado, puede complementar otras medidas.

¿Qué debes considerar antes de comprar un producto contra mosquitos?

Antes de elegir, vale la pena revisar algunos aspectos:

Tamaño del espacio donde lo usarás.

donde lo usarás. Duración del producto o recambio .

. Nivel de ruido , en el caso de lámparas.

, en el caso de lámparas. Costo de mantenimiento .

. Opiniones de otros compradores.

En plataformas como Amazon México y Mercado Libre es posible encontrar desde opciones económicas hasta dispositivos con funciones adicionales.

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Medidas sencillas para reducir los mosquitos en casa

Los productos pueden ayudar, pero no sustituyen la prevención. La Secretaría de Salud recomienda:

Vaciar recipientes con agua acumulada.

Tapar cubetas y tinacos.

Limpiar coladeras.

Mantener patios y jardines ordenados.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos.

Entonces, ¿qué poner en tu casa para evitar mosquitos?

No existe una única solución que funcione en todos los casos. La mejor estrategia suele ser combinar varias medidas.

Por ejemplo:

Un repelente eléctrico en la recámara.

en la recámara. Mosquiteros en puertas y ventanas.

en puertas y ventanas. Una lámpara UV en áreas comunes.

en áreas comunes. Eliminación constante de criaderos.

Con esta combinación, es posible reducir considerablemente la presencia de mosquitos y descansar con mayor tranquilidad durante la temporada de calor y lluvias.