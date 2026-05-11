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El mes de mayo es una gran oportunidad para demostrar cariño y agradecimiento a mamá con regalos pensados especialmente para ellas. Por ello, elegir obsequiar un curso en línea siempre es una buena idea.
Plataformas de aprendizaje en línea como Domestika cuentan con una gran variedad de clases online que no sólo permiten expandir el curriculum personal, sino también para aprovechar el tiempo libre y descubrir algún talento oculto.
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¿Qué cursos de Domestika son ideales para mamás emprendedoras?
Aprender algo nuevo es una experiencia que, además de ser divertida, puede ser una gran oportunidad para encontrar una habilidad a la cual incluso obtener un beneficio económico.
Además, regalar un curso en línea a mamá puede resultar en una oportunidad para salir de la rutina, tener un espacio ella e incluso conocer personas con gustos similares. Plataformas como Domestika cuentan con una gran variedad de capacitaciones en línea enfocados para distintos niveles de apropiación del tema: desde principiantes hasta avanzados.
Ya sea para aprender a cocinar, realizar una manualidad, desarrollar habilidades creativas como la escritura o la ilustración o incluso, mejorar la formación profesional en temas de administración o marketing, tener en cuenta las preferencias, tiempo disponible y materiales es fundamental si se planea obsequiar este mes de mayo.
Cursos de cocina
Decoración de galletas con royal icing para principiantes
Ideales para las mamás que gustan de hornear y preparar postres, en este curso podrás aprender técnicas de decoración con glaseado para convertir galletas de mantequilla en deliciosos personajes, de la mano de Lili Cuéllar y Willie Soto, los fundadores de VanilleCouture.
Introducción a la Coctelería y Mixología
Para mamás modernas y quienes gustan de divertirse, este curso impartido por el coctelero Jordan Hughes, enseña el uso técnicas e ingredientes para convertirse en un profesional en el tema.
Diario de gastronomía para recordar sabores y recetas
Convierte vivencias gastronómicas en historias únicas mediante técnicas de redacción creativa, con el objetivo de crear un diario personal de recuerdos culinarios. De la mano de Sumayya Usmani, escritora creativa y educadora alimentaria es un curso ideal para mamás creativas.
Modelado de personajes con pasta de azúcar
Deja volar la imaginación con un curso que enseña las técnicas básicas de modelado en sugar art para crear figuras llenas de expresividad y movimiento, impartido por el pastelero Carlos Lischetti.
Recetas veganas creativas
Impartido por Elle Luan, creadora de contenido de nutrición, este curso permite dominar la cocina vegana creando platos sorprendentes, aprendiendo técnicas de estilismo de alimentos, alimentación intuitiva y equilibrio nutricional.
Cursos de manualidades
Introducción a la elaboración de jabones artesanales creativos
Elaborar jabones está en tendencia, por lo que las mamás emprendedoras pueden aprender a crear jabones originales respetuosos con el medio ambiente, mediante el proceso de saponificación en frío.
Aprende a hacer velas paso a paso: Guía para principiantes
Ideal para madres emprendedoras, en este curso impartido por la creadora de contenido Belinda Resendez enseña los fundamentos de la fabricación de velas utilizando cera de soja, aceites aromáticos y mechas para crear fragancias caseras creativas y ecológicas.
Diseño y construcción de muebles para principiantes
Para las mamás más creativas, este curso enseña las nociones clave para diseñar, planificar y construir mobiliario en madera con tu sello personal, del instructor Patricio Ortega.
Crochet: crea prendas con una sola aguja
Un pasatiempo que reduce el estrés, mejora la motricidad fina, estimula la agudeza mental y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, en este curso se enseña a tejer prendas a crochet, con diseños sencillos y llenos de color.
Cursos de ilustración
Dibujo para principiantes nivel -1
Deja volar la imaginación con un curso para aprender a dibujar desde cero gracias a diversas dinámicas y ejercicios diseñados para comprender cada uno de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje de la habilidad de dibujar.
Tatuaje para principiantes
Un curso para mamás creativas en el que Florencia Landaeta, conocida en el mundo del tatuaje como Polilla Tattoo, enseña las herramientas, materiales y técnicas para iniciar en el arte del tattoo como un profesional.
Introducción a Adobe Illustrator
Para ampliar las habilidades profesionales, este curso impartido por el ilustrador y diseñador Aarón Martínez, permite entender cómo funciona el software, aprender desde cero a utilizar las herramientas más importantes y posteriormente, aplicar lo aprendido en una variedad de ejercicios prácticos.
Cursos de emprendimiento
Cómo ser youtuber: crea vídeos fascinantes para redes sociales
Impartido por la creadora de contenido Katie Steckly, este curso promete enseñar a planificar, grabar y editar contenido audiovisual que cautive a la audiencia y ayude a crecer en YouTube.
Domina el arte de hablar en público
De la mano de la Coach en oratoria Dasha Dollar-Smirnova, aprende a superar el miedo a hablar en público y a estructurar un discurso, aprovechando el poder del lenguaje corporal y la voz para captar y mantener la atención de una audiencia.
Cómo Convertirse en un Emprendedor de Negocios Sostenibles
Diseñado para emprendedores que desean integrar la sostenibilidad en sus operaciones comerciales, este curso cubre principios clave como el diseño de productos ecológicos, la obtención ética de materiales y la importancia de la comunicación transparente.
Marketing digital desde cero para emprendedores y freelancers
Para mamás emprendedoras, este curso enseña todas las etapas a seguir para impulsar un negocio gracias al marketing digital, de la mano de Gabriel Perelman, colaborador de Google, EnviaFlores y Síclo.
Regalar un curso puede ser una forma de apoyar a las madres para que busquen emprender, pero no saben por dónde empezar.
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