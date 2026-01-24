La percepción de inseguridad entre la población aumentó en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en una comparación entre diciembre 2024 y de 2025, conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi publicada el 23 de enero.

De acuerdo con datos de la Ensu, las alcaldías que presentaron el aumento con base en dicho comparativo, son Tláhuac, que pasó de 60.6% a 72.3%, mientras que los habitantes de Iztapalapa refirieron sentirse inseguros de 68.7% a 71.9%.

Luego está Azcapotzalco, donde la sensación de peligro subió de 56.7% a 68.5%, le sigue Iztacalco, de 63.5% a 67.9%.

Los habitantes de Milpa Alta subieron su percepción de inseguridad de 47.2% a 65.4%, mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero, el crecimiento de dicho concepto fue de 61.2% a 65.3%

En tanto, en la alcaldía Magdalena Contreras el porcentaje subió de 55.9% a 65.2%, y para la demarcación Cuauhtémoc las cifras son de 53.9% a 59.1%.

En el caso de Venustiano Carranza, la sensación de inseguridad de los habitantes en dicho periodo subió de 44.7% a 56.9%.

En el caso de Coyoacán fue de 45.9% al 47.2% y para la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos fue de 40.2% a 44.3%.

Por otro lado, las alcaldías que mostraron un descenso en la percepción de inseguridad entre sus habitantes son Xochimilco, que disminuyó de 72.6% a 66.2%, según la encuesta del Inegi.

También la Álvaro Obregón, que bajó de 66.2% a 61.0%. Le siguió Tlalpan, de 63.2% a 55.7%.

En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, la disminución fue de 40.2% a 35.7% y la Benito Juárez, de 20.7% a 14.8%.