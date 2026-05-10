Un nuevo video revela el momento exacto en que un vuelo de Frontier Airlines atropelló a una persona que ingresó ilegalmente en la pista cuando el avión despegaba desde el Aeropuerto Internacional de Denver.

El registro, captado por una cámara de vigilancia y difundido por la cadena estadounidense CNN, muestra al peatón cruzar la pista cuando es embestido por la aeronave.

Las autoridades de transporte estadounidenses investigan el caso.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) también está recopilando información sobre el desembarque de la aeronave, informó esa misma agencia.

El avión, que cubría la ruta de Denver al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, “informó que golpeó a un peatón durante el despegue en Denver aproximadamente a las 23:19 de la noche del viernes”, según la cuenta oficial del aeropuerto en X.

Los pasajeros fueron desembarcados por toboganes, y el equipo de emergencia los trasladó en autobús a la terminal. Un portavoz del aeropuerto indicó que 12 pasajeros sufrieron lesiones leves y cinco fueron llevados a hospitales.

Algunas personas a bordo expresaron preocupación por la forma en que fueron bajados del avión, entre ellas haber quedado atrapadas en la aeronave durante varios minutos mientras la cabina se llenaba de humo, y por ser dejadas en la plataforma en medio del frío una vez que salieron. Un video también mostró a algunos pasajeros bajando por el tobogán con lo que parecían ser sus bolsos de mano.

New footage is circulating of Frontier Airlines flight hitting a person on the runway during takeoff from Denver International Airport.



The National Transportation Safety Board on Sunday said it is gathering information about the evacuation of a Frontier Airlines plane after it… pic.twitter.com/MfIzOZ0Haz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 10, 2026

“Estamos recopilando información sobre el desembarque de emergencia para determinar si cumplió los criterios para una investigación de seguridad”, declaró temprano el domingo la portavoz de la NTSB, Sarah Taylor Sulick. Añadió que la agencia podría tener más detalles en unas horas.

Frontier Airlines no respondió temprano el domingo a una solicitud de información sobre el procedimiento.

Un portavoz del Departamento de Policía de Denver dijo el domingo que la investigación del incidente seguía en curso y que la identificación de la persona en la pista será confirmada y divulgada por la Oficina del Médico Forense de Denver.

La persona fue golpeada dos minutos después de saltar la cerca y cruzar la pista. Al parecer no era un empleado del aeropuerto.

“Nos estamos deteniendo en la pista”, le dice el piloto a la torre de control, según el sitio ATC.com. “Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en el motor”.

El piloto le dice al controlador que tienen “231 almas” a bordo y que “un individuo estaba caminando por la pista”.

El controlador de tránsito aéreo responde que “ya están saliendo los camiones”. El piloto dice a la torre dice entonces: “Tenemos humo en la aeronave. Vamos a desembarcar en la pista”.

Frontier Airlines indicó en un comunicado que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que “se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue”. No estaba claro si el humo estaba vinculado a la colisión.

La aerolínea indicó que el avión transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

“Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”, expresó la aerolínea.

"Pensé que iba a morir"

Pasajeros relataron que el pánico se apoderó del vuelo después de que un motor se incendiara y la cabina comenzara a llenarse de humo.

“Honestamente, pensé que iba a morir”, le dijo el pasajero Mohamed Hassan a 9NEWS de Colorado.

“Muchas personas a mi lado estaban gritando y llorando. Yo simplemente cerré los ojos”, contó. “En ese momento, en realidad no estás pensando en nada, porque estábamos a punto de despegar y escuché ese estruendo, así que no estaba seguro de qué pasó. Solo pensé que había ocurrido algo realmente malo”.

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El pasajero Nikil Thalanki comentó a medios locales que sintió “como un tirón” cuando el avión estaba a punto de despegar, como si las ruedas hubieran dejado el suelo pero luego volvieron a bajar.

“Había fuego en el motor. Había muchas chispas. Se detuvo de inmediato”, relató Thalanki. “En cuanto vimos las chispas, el humo llenó por completo la cabina. Era muy difícil respirar”.

Kimberly Randle señaló que los pasajeros estaban en pánico y desesperados por bajar de la aeronave.

“En unos minutos, por fin abrieron la puerta. La gente corría para salir del avión”, dijo. “Había caos por todas partes”.

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