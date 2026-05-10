Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la guerra en Medio Oriente.

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Aunque oficialmente no se han dado a conocer detalles, el diario The Wall Street Journal (WSJ) señaló, citando a fuentes informadas, que en su respuesta Irán se declara dispuesto a suspender el enriquecimiento de uranio, pero por un periodo menor a los 20 años que reclama Estados Unidos. Teherán rechaza desmantelar sus instalaciones nucleares.

Al mismo tiempo, Irán pide de que el uranio transferido le será devuelto si las negociaciones fracasan o Estados Unidos abandona el acuerdo más adelante.

Irán, siempre según el WSJ, propone poner fin a los combates y la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial, conforme Estados Unidos levante su bloqueo a los barcos y puertos iraníes.

Trump había dicho antes en Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país", escribió Trump.

"¡Ya no se reirán más!", concluyó el mandatario republicano su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

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Por la mañana, el programa 'Full Measure' divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistió en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

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