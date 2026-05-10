Más Información

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometen crímenes

Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometen crímenes

La maternidad, en picada; más elegida y discutida

La maternidad, en picada; más elegida y discutida

Noroña sale en defensa de Rocha Moya; acusaciones de EU son "golpeteo político" rumbo a elecciones de 2027, condena

Noroña sale en defensa de Rocha Moya; acusaciones de EU son "golpeteo político" rumbo a elecciones de 2027, condena

Diputados virtuales y opacos; Auditoría Superior advierte manejo de recursos millonarios de manera discrecional

Diputados virtuales y opacos; Auditoría Superior advierte manejo de recursos millonarios de manera discrecional

“El capitalismo mercantiliza el amor y lo vuelve espectáculo”: entrevista a Aura García-Junco sobre Cuando hablamos de amor

“El capitalismo mercantiliza el amor y lo vuelve espectáculo”: entrevista a Aura García-Junco sobre Cuando hablamos de amor

El encuentro posible: elogio de Hugo Hiriart

El encuentro posible: elogio de Hugo Hiriart

Nueva York. El presidente estadounidense, , consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de . No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la guerra en Medio Oriente.

Lee también:

Aunque oficialmente no se han dado a conocer detalles, el diario The Wall Street Journal (WSJ) señaló, citando a fuentes informadas, que en su respuesta Irán se declara dispuesto a suspender el enriquecimiento de uranio, pero por un periodo menor a los 20 años que reclama Estados Unidos. Teherán rechaza desmantelar sus instalaciones nucleares.

Al mismo tiempo, Irán pide de que el uranio transferido le será devuelto si las negociaciones fracasan o Estados Unidos abandona el acuerdo más adelante.

Irán, siempre según el WSJ, propone poner fin a los combates y la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial, conforme Estados Unidos levante su bloqueo a los barcos y puertos iraníes.

Trump había dicho antes en Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país", escribió Trump.

"¡Ya no se reirán más!", concluyó el mandatario republicano su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Lee también:

Por la mañana, el programa 'Full Measure' divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistió en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla. Foto: Especial / BBVA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta. Foto: Hugo Salvador El Universal

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

Día de las Madres. Foto: iStock/ Choreograph

Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de mayo

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla