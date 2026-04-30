Este 30 de abril inició la transición en la Consejería Jurídica de la Presidencia con la salida de Esthela Damián y con la llegada este viernes 1 de mayo de Luisa María Alcalde.

Damián, quien recientemente presentó su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum con miras a las elecciones en Guerrero de 2027, compartió que cerró su ciclo como consejera jurídica de Presidencia.

A través de un video en sus redes sociales, Damián agradeció “profundamente” la confianza depositada en ella por la Presidenta “para poder servir en este segundo piso de la cuarta transformación, y por supuesto aportar a nuestra patria, a México”.

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Por su lado, Luisa María Alcalde compartió un mensaje de despedida en sus redes y agradeció a la “incansable militancia” de Morena, partido del que fue lideresa nacional.

También anunció que deja la conducción del podcast “La Moreniza”.

“¡Gracias a nuestra incansable militancia por los más de 340 millones de visualizaciones en distintas plataformas! Nos seguiremos encontrando en el camino”, expresó Alcalde.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó recientemente que Esthela Damián había presentado su renuncia para buscar participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

“Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, relató la mandataria, quien precisó que la funcionaria dejará el cargo con fecha del 30 de abril.

“Entonces le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, añadió. Sheinbaum subrayó que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes aspiren a un cargo deberán separarse de sus funciones.

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