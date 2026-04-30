Más Información

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

FOTOS Concierto de 31 minutos en el Zócalo es todo un éxito; Gobierno de CDMX reporta más de 230 mil asistentes

FOTOS Concierto de 31 minutos en el Zócalo es todo un éxito; Gobierno de CDMX reporta más de 230 mil asistentes

Rubén Rocha Moya rechaza pedir licencia para separarse de su cargo; enfrentará acusaciones sin temor, asegura

Rubén Rocha Moya rechaza pedir licencia para separarse de su cargo; enfrentará acusaciones sin temor, asegura

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

MC solicita desafuero de Rocha, Inzunza y alcalde de Culiacán; deben enfrentar acusaciones de EU por narcotráfico: Máynez

MC solicita desafuero de Rocha, Inzunza y alcalde de Culiacán; deben enfrentar acusaciones de EU por narcotráfico: Máynez

Jueza frena proceso de extradición de "El Jardinero" a EU; afectaría sus derechos humanos, afirma

Jueza frena proceso de extradición de "El Jardinero" a EU; afectaría sus derechos humanos, afirma

Este 30 de abril inició la transición en la Consejería Jurídica de la Presidencia con la salida de Esthela Damián y con la llegada este viernes 1 de mayo de.

Damián, quien recientemente presentó su renuncia a la presidenta con miras a las elecciones en Guerrero de 2027, compartió que cerró su ciclo como consejera jurídica de Presidencia.

A través de un video en sus redes sociales, Damián agradeció “profundamente” la confianza depositada en ella por la Presidenta “para poder servir en este segundo piso de la cuarta transformación, y por supuesto aportar a nuestra patria, a México”.

Lee también

Por su lado, Luisa María Alcalde compartió un mensaje de despedida en sus redes y agradeció a la “incansable militancia” de Morena, partido del que fue lideresa nacional.

También anunció que deja la conducción del podcast “La Moreniza”.

“¡Gracias a nuestra incansable militancia por los más de 340 millones de visualizaciones en distintas plataformas! Nos seguiremos encontrando en el camino”, expresó Alcalde.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó recientemente que Esthela Damián había presentado su renuncia para buscar participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

“Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, relató la mandataria, quien precisó que la funcionaria dejará el cargo con fecha del 30 de abril.

“Entonces le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, añadió. Sheinbaum subrayó que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes aspiren a un cargo deberán separarse de sus funciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]