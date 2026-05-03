Monterrey, Nuevo León. - Cinco personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este domingo en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

El ataque ocurrió al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista, informaron autoridades estatales.

Se detalló que tras una llamada de alerta por detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad acudieron al lugar.

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En el sitio, policías municipales localizaron los cuerpos sin vida de tres hombres y dos mujeres.

En el lugar, un hombre resultó herido por impacto de bala en el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital en condición grave.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el caso es investigado por la Subdirección de Homicidios, con la intervención del Grupo de Feminicidios debido a la presencia de víctimas femeninas.

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Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió al sitio para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos.

La vivienda permaneció bajo resguardo mientras peritos recaban indicios y continúan las diligencias para esclarecer el ataque.

Las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen.

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