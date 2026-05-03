Hermosillo, Sonora. - Un hombre de aproximadamente 58 años perdió la vida la tarde de este domingo 3 de mayo, luego de sufrir un infarto mientras realizaba labores de mantenimiento en el techo de la funeraria del DIF Sonora, ubicada al poniente de la ciudad capital.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Margarita Maza de Juárez y calle Dalia, donde la víctima se encontraba brindando servicio técnico a equipos de aire acondicionado del inmueble.

De acuerdo con testimonios de sus compañeros, el trabajador se desvaneció de manera repentina, lo que generó una rápida reacción al iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes continuaron con los esfuerzos para reanimarlo; sin embargo, pese a varios ciclos de RCP, ya no presentó signos vitales.

Se informó que el fallecido contaba con antecedentes de enfermedad cardíaca, ya que había sido sometido a una cirugía a corazón abierto hace poco más de un año, y recientemente se había reincorporado a su trabajo en el ramo de reparación y mantenimiento de sistemas de refrigeración.

Tras confirmarse el deceso, personal de Bomberos realizó maniobras con camilla y equipo especializado para descender el cuerpo, el cual fue posteriormente entregado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

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