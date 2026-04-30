La firma británica Defender refuerza su ADN aventurero con la presentación del nuevo Defender 110 Trophy Edition, una edición especial que celebra el regreso de la marca a los grandes desafíos globales de exploración. Concebido como un vehículo listo para expediciones, este modelo combina una configuración todoterreno altamente capaz con un diseño que rinde homenaje a la historia y espíritu competitivo de la marca.

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Diseño especial

El Defender Trophy destaca desde el primer vistazo gracias a dos exclusivos colores que conectan directamente con el legado de Defender. El Deep Sandglow Yellow evoca los tonos utilizados en vehículos históricos de competencias internacionales tipo Trophy, mientras que el Keswick Green remite a los paisajes rurales del Reino Unido y que no están disponibles en la paleta de colores usual. Ambos acabados se complementan con acentos en negro brillante en el cofre, la parte baja de la carrocería, pinzas de freno y puntos de remolque, logrando una estética robusta y sofisticada. Para quienes buscan mayor protección en condiciones extremas, se ofrece de manera opcional una película protectora mate.

Foto: Defender

En el apartado técnico, el Defender Trophy ha sido desarrollado con un enfoque claro en el desempeño fuera del asfalto. Incorpora rines de aleación de 20 pulgadas junto con llantas All-Terrain que aseguran tracción en superficies complejas. A ello se suman elementos funcionales como protectores de salpicaderas, skid plate delantero y protecciones del exterior.

El carácter exclusivo también se traslada al diseño y habitáculo. Los gráficos “Trophy” en el cofre y el pilar C, así como la insignia trasera específica. En el interior, los estribos iluminados Trophy y los asientos en piel ofrecen una combinación de durabilidad y lujo, mientras que la estructura transversal del tablero, pintada al color exterior, incorpora detalles grabados con láser destacan la edición.

Foto: Defender

Pensado para la aventura sin límites, el modelo ofrece una gama de accesorios opcionales que amplían sus capacidades. Entre ellos se encuentran un portaequipaje de techo, escalera desplegable, compartimentos laterales para objetos húmedos o con lodo, guardabarros clásicos y una toma de aire elevada ideal para entornos con polvo extremo.

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La competencia Trophy

El lanzamiento de esta edición especial también marca el regreso de la marca a la competencia global con el Defender Trophy, un reto internacional que reunirá participantes de más de 50 países, incluyendo México con 24 participantes, en pruebas físicas, mentales y de conducción. La competencia culminará en una final en África en 2026 y estará ligada a iniciativas de conservación en colaboración con Tusk, socio estratégico de Defender desde hace más de dos décadas.

Foto: Defender

Disponible ya en distribuidores de Land Rover en México, el nuevo Defender Trophy es una edición especial que, platicando con Raúl Peñafiel, CEO de JLR México, América Latina y El Caribe, comentaba que esta edición de Defender es una referencia al modelo clásico, que desde su concepción ha sabido combinar cualidades todoterreno con un nivel de comodidad superior y eso le ha confiado el cariño de diferentes generaciones e incluso, organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo.

Foto: Defender

En cuanto a la disponibilidad y cantidad de unidades del Defender Trophy, Raúl nos comentaba que no existe un número ya determinado por Defender pero estima que se alcancen las 50 unidades, cifra que es bastante generosa para nuestro país, ya que somos el principal país de la región hispanohablante, donde esperan superar las 2,000 unidades al próximo año. Los pedidos siguen abiertos para quien guste adquirir una, cuyo costo es de $2.8 millones de pesos.

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