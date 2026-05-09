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Miles de personas asistieron este sábado al evento “Amar a Mamá”, organizado por el Gobierno de en Cintermex con motivo del Día de las Madres, donde hubo presentaciones musicales, rifas y mensajes de autoridades estatales dirigidos a las asistentes.

El gobernador de Nuevo León, , y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron la celebración, a la que acudieron alrededor de 15 mil mujeres, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante su intervención, el gobernador afirmó que las madres “siempre tienen aquí a su gobierno para servirles, para ayudarles” y destacó programas estatales como “Ayudemos a las Mujeres”, que contempla y beneficios en transporte público.

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El mandatario también invitó a las asistentes a tramitar la tarjeta del programa, mediante la cual se otorgan 2 mil pesos mensuales y acceso gratuito al transporte público.

Miles de mujeres asistieron al evento “Amar a Mamá”, organizado por el Gobierno de Nuevo León en Cintermex. Foto: Especial.
Miles de mujeres asistieron al evento “Amar a Mamá”, organizado por el Gobierno de Nuevo León en Cintermex. Foto: Especial.

Por su parte, Rodríguez señaló que el evento buscaba reconocer tanto a madres biológicas como a mujeres cuidadoras.

“Hoy venimos a apapacharlas a festejarlas y a darles las gracias, a recordarles que el amor que ustedes entregan todos los días también merece ser nutrido de su corazón de diferentes formas”, expresó.

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En el acto también participaron el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, quien aseguró que la administración estatal mantiene programas de apoyo dirigidos a mujeres y madres de familia.

Como parte de la celebración se realizaron rifas de vehículos, pantallas, minisplits y teléfonos celulares. Además, el evento contó con espectáculos musicales y de comedia, entre ellos presentaciones de Los Reyes del Camino, La Casetera y el comediante Gary Show.

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gs

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