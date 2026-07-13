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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron el Centro Comunitario Santa Isabel en el municipio de Juárez, un espacio construido con una inversión conjunta de 26 millones de pesos entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento para ofrecer actividades educativas, deportivas, culturales y de capacitación dirigidas a las familias, con el propósito de fortalecer el desarrollo comunitario.
Durante el acto, el mandatario estatal señaló que el nuevo centro brindará apoyo escolar, talleres y espacios recreativos para niñas, niños y jóvenes, además de anunciar la construcción de una cancha de futbol contigua para ampliar las opciones de convivencia. También afirmó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
En un comunicado, el Gobierno de Nuevo León informó que el Centro Comunitario Santa Isabel fue edificado en un terreno de más de 4 mil metros cuadrados y contará con talleres gratuitos, actividades deportivas, culturales, tecnológicas y de capacitación para el trabajo. Añadió que el objetivo es impulsar el talento de los habitantes, generar nuevas oportunidades de ingreso para las familias y fortalecer las redes de apoyo en la comunidad.
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Mariana Rodríguez Cantú destacó que los centros comunitarios representan espacios para fortalecer el tejido social al ofrecer oportunidades de desarrollo a personas de todas las edades. Indicó que actualmente Nuevo León cuenta con más de 40 centros comunitarios donde se imparten más de 300 talleres gratuitos enfocados en educación, tecnología, arte, cultura, deporte y aprendizaje de oficios.
Por su parte, la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, agradeció el respaldo del Gobierno estatal y aseguró que la apertura del Centro Comunitario Santa Isabel acercará oportunidades de desarrollo para niñas, niños, jóvenes, madres de familia y adultos mayores, además de contribuir al fortalecimiento de las familias y la convivencia entre los habitantes del municipio.
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El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, explicó que el nuevo espacio también ofrecerá servicios médicos, atención psicológica, campañas de vacunación, apoyo educativo y actividades artísticas, culturales y deportivas para personas de distintas edades. En la inauguración también estuvieron presentes el director general del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), Luis Fernando Domínguez, así como diputados locales.
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