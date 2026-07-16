Naucalpan, Méx.- La rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio tendrá un periodo de ejecución de 120 días naturales, por lo que se prevé que los trabajos concluyan el 28 de octubre, de acuerdo con información del gobierno municipal.

Serán cerca de nueve kilómetros del cuerpo norte de la vialidad, en dos tramos del corredor Naucalpan-Toluca, los cuales serán intervenidos por la Junta de Caminos del Estado de México, en coordinación con el Gobierno municipal. Las obras están a cargo de la empresa Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.

La intervención incluye colocación de nueva carpeta asfáltica, reparación de registros, rehabilitación de guarniciones y banquetas, señalamiento horizontal, limpieza de cunetas y contracunetas, además de la rehabilitación del sistema de alumbrado público.

El bulevar Luis Donaldo Colosio conecta zonas habitacionales, comerciales e industriales de Naucalpan. Foto: Especial

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Mientras se desarrollan las labores, el gobierno municipal mantiene un operativo de movilidad para apoyar la circulación vehicular en la zona. Los trabajos se realizan de las 8:00 a las 18:00 horas.

El bulevar Luis Donaldo Colosio conecta zonas habitacionales, comerciales e industriales de Naucalpan y forma parte de las principales vías de comunicación del municipio.

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De acuerdo con las autoridades, la obra busca mejorar las condiciones de circulación para los usuarios que transitan diariamente por este corredor.

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