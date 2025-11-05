Tecate Pa’l Norte 2026: la mejor lluvia de memes que dejó el cartel oficial del festival

Este 5 de noviembre los amantes de los conciertos y festivales fueron sorprendidos con la revelación del cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2026, el cual está encabezado por los mejores exponentes de la música actual que se encargarán de elevar la fiesta en Monterrey, Nuevo León.

Tyler, The Creator, Guns N´Roses, Interpol, Deftones, Los Fabulosos Cadillacs,The Killers, Simple Plan, Zoé, Morat, Grupo Frontera y 31 Minutos, son algunos de los headliners que se presentarán el próximo 27, 28 y 29 de marzo del 2026 en el Parque Fundidora.

Sin duda, el Tecate Pa’l Norte es uno de los festivales más esperados pero, como ya es tradición en redes sociales, decenas de usuarios reaccionaron con memes a la mezcla tan variada de artistas que integran la cartelera de este año.

Tecate pal norte, edición 2025. Fotos: Instagram

Los mejores memes que dejó el Tecate Pa’l Norte 2026

En su décimo cuarta edición, este festival sorprendió a muchos usuarios que son fanáticos de las bandas que se presentaran, sin embargo algunas quejas y los choques generacionales no se hicieron esperar.

Algunos millennials, encabezaron las reacciones más épicas al asegurar que 31 minutos era el único grupo que les gustaba del cartel.

De Pal Norte solo me gusta 31 Minutos 😂 #TecatePalNorte pic.twitter.com/CtnjawLCiu — B (@BrendaThirlwall) November 5, 2025

Tras su éxito en el Tiny Desk, los fans de 31 minutos se hicieron presentes en redes sociales al celebrar el regreso de las famosas marionetas a tierras mexicanas.

Los mejores memes que dejó el cartel del Tecate Pa'l Norte 2026. Foto: Redes Sociales

La variedad de géneros musicales en el cartel fue de lo más comentado entre los usuarios, que rápidamente compartieron ideas de outfits para los diferentes días y grupos que verán.

Los mejores memes que dejó el cartel del Tecate Pa'l Norte 2026. Foto: Redes Sociales

The Killers e Interpol fueron las bandas con más quejas, ya que para los usuarios no fue novedad que los incluyeran en el festival.

Los mejores memes que dejó el cartel del Tecate Pa'l Norte 2026. Foto: Redes Sociales

Asimismo, muchos internautas notaron rápidamente que solo se incluyó a una mujer dentro de toda la cartelera del Tecate Pa’l Norte 2026.

más de 20 headliners en el tecate pal norte y solamente 1 es mujer, no me sorprendepic.twitter.com/5RfjcQ9sch — eduardi (@eduxrdi) November 5, 2025

Los fans de Sabrina Carpenter se quedaron con las ganas de ver su show en el norte del país.

Los mejores memes que dejó el cartel del Tecate Pa'l Norte 2026. Foto: Redes Sociales

