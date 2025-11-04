Más Información

Luna del Castor 2025: ¿a qué hora ver la Luna más grande del año este 4 y 5 de noviembre?

Durante la primera semana de noviembre, México será testigo de uno de los eventos astronómicos más bellos del año, se trata de la , un evento que coincide con el punto más cercano del satélite a la Tierra.

Por tal motivo, esta superluna lucirá un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual durante este fenómeno que tiene a los amantes del cielo a la espera de una majestuoso avistamiento.

De acuerdo con National Geographic, una ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, haciendo que se vea más grande y más brillante que una Luna llena habitual.

Entérate de todos los detalles de la Superluna de noviembre. Foto: Archivo - EL UNIVERSAL
¿A qué hora ver la Luna más grande del año este 4 y 5 de noviembre?

De acuerdo con el sitio experto, Starwalk, este fenómeno podrá observarse en México desde las 18:00 horas del 4 noviembre, donde el tamaño de la luna captará la mirada de todo aquel que se detenga a ver el cielo nocturno.

Sin embargo, está previsto que la Superluna de Castor 2025 llegue a su punto de máximo esplendor el próximo 5 de noviembre a las 7:19 de la mañana (hora central de México).

Cabe mencionar, que a pesar de alcanzar su pico en horas de luz de día, la cara de la luna podrá verse totalmente iluminada desde una noche antes y hasta el día después de la fecha mencionada, es decir, del 4 al 5 de noviembre.

Un espectáculo visual para los observadores del cielo. Foto: El Universal
