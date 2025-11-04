Más Información

Starbucks regala vaso edición especial de Navidad 2025: ¿cuándo y cómo obtenerlo?

Carl's Jr regala boletos de Cinépolis en la compra de este combo

Luna del Castor 2025: ¿a qué hora ver la Luna más grande del año este 4 y 5 de noviembre?

La mejor forma de alimentar a tu gato, según veterinarios

El truco casero que elimina bacterias y malos olores en tu esponja de cocina

le da la bienvenida a la temporada más esperada del año con el primer lanzamiento de Navidad 2025 y se prepara para repartir el sabor de los momentos más cálidos de la época.

Se trata del famoso vaso rojo de navidad, el cual se a los clientes en todas las sucursales del país y a continuación te diremos todo lo que debes saber para obtenerlo.

Starbucks. Foto: Redes Sociales
Starbucks. Foto: Redes Sociales

¿Cómo conseguir vaso navideño Starbucks?

En la compra de una bebida caliente o fría de tamaño Grande o Venti preparada en barra, podrás obtener un vaso gratis edición especial de navidad 2025 de cortesía.

Esta promoción será válida únicamente el viernes 7 de noviembre en las sucursales del país. El vaso reusable está hecho de plástico resistente para soportar bebidas calientes con una capacidad de 473 ml, es de color rojo con tapa blanca y luce una ilustración de la fachada de la cafetería en Navidad.

Otro de los aspectos relevantes del lanzamiento, es que su venta es general, sin exclusividad para miembros registrados en la aplicación o cupón especial.

Nuevo lanzamiento Starbucks. Foto: Starbucks
Nuevo lanzamiento Starbucks. Foto: Starbucks

