Starbucks regala vaso edición especial de Navidad 2025: ¿cuándo y cómo obtenerlo?

Starbucks México le da la bienvenida a la temporada más esperada del año con el primer lanzamiento de Navidad 2025 y se prepara para repartir el sabor de los momentos más cálidos de la época.

Se trata del famoso vaso rojo de navidad, el cual se regalará a los clientes en todas las sucursales del país y a continuación te diremos todo lo que debes saber para obtenerlo.

Leer también: Carl's Jr regala boletos de Cinépolis en la compra de este combo

Starbucks. Foto: Redes Sociales

¿Cómo conseguir vaso navideño Starbucks?

En la compra de una bebida caliente o fría de tamaño Grande o Venti preparada en barra, podrás obtener un vaso gratis edición especial de navidad 2025 de cortesía.

Esta promoción será válida únicamente el viernes 7 de noviembre en las sucursales del país. El vaso reusable está hecho de plástico resistente para soportar bebidas calientes con una capacidad de 473 ml, es de color rojo con tapa blanca y luce una ilustración de la fachada de la cafetería en Navidad.

Otro de los aspectos relevantes del lanzamiento, es que su venta es general, sin exclusividad para miembros registrados en la aplicación o cupón especial.

Leer también: Luna del Castor 2025: ¿a qué hora ver la Luna más grande del año este 4 y 5 de noviembre?

Nuevo lanzamiento Starbucks. Foto: Starbucks

También te interesará:

El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs