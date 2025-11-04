Carl's Jr regala boletos de Cinépolis en la compra de este combo

Durante el mes de noviembre Carl's Jr. sorprendió a sus clientes que son amantes del séptimo arte, al lanzar el “Comboleto Cinépolis”, una imperdible promoción que asegura un día lleno de diversión.

“El plan es primero ir por unas burgers a Carl's y después al cine a disfrutar de una buena movie”, se lee en redes sociales donde cientos de usuarios aplaudieron la unión de dos famosas cadenas.

Carl's Jr regala boletos de Cinépolis en la compra de combo

Para obtener la promoción del “Comboleto Cinépolis”, lo único que debes hacer es acudir a tu sucursal Carl's Jr. más cercana y comprar dos combos de tu elección para conseguir un cupón especial Cinépolis con el cual podrás gozar de un precio preferencial durante tu próxima visita al cine.

El cupón no aplica con otras promociones ni con combos infantiles de Carl's Jr y será canjeable únicamente en taquillas Cinépolis por 2 entradas de sala tradicional y un “combo cuates” que incluye dos refrescos jumbo y palomitas jumbo por un precio de $260 pesos.

La promoción será canjeable en las taquillas de los conjuntos Cinépolis de la República Mexicana. Las entradas al cine son válidas sólo para salas tradicionales de Cinépolis. No aplica en Cinépolis VIP, MacroXE, 4DX, IMAX, PLUS, Sala Junior Cinépolis, 3D o cualquier otro formato. Tampoco será válido en días festivos o de descanso obligatorio señalados en la Ley Federal del Trabajo. Consulta términos y condiciones en su página web oficial.

