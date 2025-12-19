Telcel: ¿cómo registrar mi número telefónico para evitar perderlo? Conoce el paso a paso

Con el propósito de evitar fraudes y combatir delitos telefónicos como la extorsión al interior del territorio mexicano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) impulsó una iniciativa que elimina el anonimato en líneas telefónicas al vincularlas a un usuario en específico.

Este registro de celulares nacional será obligatorio y comenzará a partir del próximo miércoles 7 de enero de 2026. Para este proceso de seguridad, cada número telefónico debe estar vinculado a los datos personales de cada usuario o dueño de una línea celular activa en Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán.

La disposición nacional generó gran conmoción y una ola de críticas entre los mexicanos, quienes calificaron este proceso como un intento de mantener a la población vigilada. No obstante, se informó que los datos quedarán en resguardo de las compañías telefónicas y el Gobierno de México no tendrá acceso a ellos.

Lee también: ¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Así puede realizar el registro de tu telefonía móvil en Telcel. Foto: Canva

¿En dónde se puede realizar el trámite?

El trámite se podrá realizar en modalidad presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de Telcel en México a nivel nacional o en modalidad remota, a través de plataformas digitales gubernamentales, líneas de atención al cliente y aplicaciones oficiales de la compañía telefónica.

Por su parte, la compañía telefónica informó que a partir del 6 de febrero de 2026, se pondrá a la disposición de los clientes un Portal de Consulta, en el que se podrá verificar si una línea está vinculada a una persona o empresa determinada.

De acuerdo con el comunicado de Telcel, los clientes tienen hasta el próximo 29 de junio de 2026 para realizar este proceso, ya que, a partir del 30 de junio todas las líneas que no estén vinculadas a un usuario serán suspendidas y la cuenta seguirá generando cargos o recargas, según el plan.

Lee también: ¿Cuándo tomar antigripales y cuándo no? Estas son las contraindicaciones

FOTO: Archivo/ EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los requisitos?

Para realizar el registro de tu línea móvil con tu identificación oficial y puedas seguir utilizando tu servicio, debes presentar cualquiera de los siguientes datos y documentos vigentes:

Credencial para votar INE

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad (CURP) o RFC

Nombre completo

Para el registro en línea, sigue las siguientes indicaciones:

Ingreso: accede al portal oficial de Telcel Registro en

accede al portal oficial de Telcel Registro en Verificación: introduce tu número a 10 dígitos y recibe un código por SMS. Durante tu registro, contarás únicamente con tres oportunidades para realizar el trámite correctamente.

introduce tu número a 10 dígitos y recibe un código por SMS. Durante tu registro, contarás únicamente con correctamente. Documentación: sube una fotografía clara de tu identificación oficial y tu CURP.

sube una fotografía clara de tu identificación oficial y tu CURP. Prueba de vida: se te solicitará una "prueba de vida", esto es una selfie o retrato fotográfico, con el fin de validar la identificación oficial proporcionada.

¿Qué pasa si no se realiza el trámite?

Finalmente, si no realizas este proceso, tu servicio será suspendido y se restablecerá hasta que hagas la vinculación de la línea. Cabe recalcar, que este trámite aplica para todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o tengan activado un esquema de cobro de prepago.

Mientras tu línea celular se mantenga en periodo de suspensión solamente podrás realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 089, 074 o 079, bloqueando el uso de servicios de voz, envío de mensajes de texto SMS y/o hacer llamadas a través de internet.

Fechas clave del registro de celulares

7 de enero de 2026: comienza el registro voluntario de todos los usuarios en las compañías telefónicas.

comienza el registro voluntario de todos los usuarios en las compañías telefónicas. 9 de enero de 2026: inicio oficial del registro obligatorio para dueños de líneas celulares.

inicio oficial del registro obligatorio para dueños de líneas celulares. 29 de junio de 2026: fecha límite para completar el trámite.

fecha límite para completar el trámite. 30 de junio de 2026: suspensión de líneas no registradas o vinculadas.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm