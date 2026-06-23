El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, fue inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, al incurrir en actos ilícitos, en la entrega del recurso del Programa Beca Futuro 2018, por un monto total de 5 millones 636 mil 600 pesos, cuando fue secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

El legislador argumentó que hubo vicios en el procedimiento de la Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) y que va a recurrir a todas las instancias legales para defenderse.

La resolución, dentro del expediente PRA-0011/2025-I, también finca responsabilidades y sanciones a María Teresa Madrigal Alanís, en su cargo de directora de Desarrollo de la Economía Social y a Gerardo García Ambriz, quien fungió como delegado administrativo, ambos, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la administración silvanista.

La resolución señala que derivado de la auditoría al Programa Beca Futuro 2018, se detectaron desvíos de recursos y pagos realizados sin aprobación del Comité Técnico del Programa “Becas Futuro”.

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Indica, que las irregularidades, se cometieron al autorizar la entrega del recurso del Programa Beca Futuro 2018, por un monto total de $5,636,600.00 (cinco millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100M.N.), que fueron entregados a 2 mil 24 personas que no fueron autorizadas por el Comité Técnico del Programa, de los cuales tampoco existe certeza de que se haya realizado su reintegro.

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De acuerdo al expediente, ese recurso, fue entregado mediante presuntas asociaciones civiles, las cuales no están legalmente constituidas.

Resolución por parte del TAAM, se emitió el 17 de junio del 2026, misma que fue notificada a Barragán Vélez, el 19 del mismo mes y año.

Además de la sanción de 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, el TAAM, también fijó al actual legislador, el pago de $5,636,600.00, por daños y perjuicios a la hacienda pública.

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"Esta resolución no me va a detener"

En respuesta, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez dijo que esa sentencia no es firme, ni definitiva, por lo que la combatirá por las vías legales correspondientes.

“y resulta también importante señalar, que este asunto ya había sido atendido y resuelto con anterioridad; sin embargo, de manera inexplicable, fue reactivado. Hoy observamos, cómo se intenta construir una narrativa política a través de una resolución de primera instancia que puede ser revisada y revocada por los propios tribunales”.

Comentó que dicha resolución, sostiene entre otros argumentos, que determinadas asociaciones civiles -a través de las que se otorgaron los recursos- no se encontraban legalmente constituidas.

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Explicó, que es un hecho público y documentado, que desde el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, dichas agrupaciones recibían recursos y becas por parte de programas institucionales.

Por ello, insistió, que resulta contradictorio, que hoy se utilice ese argumento, para fincarle responsabilidades.

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Barragán Vélez, consideró existen elementos que ponen en duda la imparcialidad con la que se condujo este procedimiento legal en su contra.

“La resolución (fue) emitida por la magistrada Swany Peña Reyes, esposa del diputado de Morena, Juan Pablo Celis, legislador con el que hemos sostenido diferencias políticas. Lo digo con firmeza: esta resolución no me va a detener. Vamos a defender mi nombre, mi honor y mi trayectoria, en todas las instancias necesarias”.

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afcl/LL