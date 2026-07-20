Podcast | 20-07-26 | 09:42 |

En menos de una semana, dos personas murieron por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. ICE está ejecutando una campaña de detenciones a una escala extraordinaria. Se han contabilizado al menos siete personas muertas por disparos durante acciones migratorias desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. ¿Qué ha cambiado dentro de ICE en este segundo mandato de Trump? Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla al respecto.

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Ya terminó la Copa del Mundo. Un mes que fue maravilloso para muchos, excelente para España.

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