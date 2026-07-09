Tras la reunión con el representante de Suiza, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, por el momento, su gobierno no contempla negociar nuevos acuerdos comerciales con países europeos, aunque mantiene conversaciones con la República de Corea para fortalecer el intercambio económico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y tras la visita del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, la mandataria explicó que no existe un proyecto específico para ampliar los tratados con Europa.

“Por el momento nosotros no estamos contemplando algo en particular”, señaló.

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No obstante, indicó que su administración trabaja con la República de Corea en mecanismos que faciliten la importación de productos coreanos y la exportación de mercancías mexicanas, aunque precisó que no se trata de un tratado de libre comercio.

Las declaraciones se dan en el contexto del fortalecimiento de las relaciones económicas de México con otros mercados, mientras continúa el proceso de actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

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