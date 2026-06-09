Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas por la asociación Educación con Rumbo, presentaron una campaña nacional de prevención de la violencia y la explotación sexual infantil ante los riesgos que, advirtieron, podrían incrementarse durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Durante una conferencia de prensa, representantes de fundaciones, colectivos y organismos especializados señalaron que el objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la población, fortalecer la prevención y facilitar mecanismos de atención y reporte para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La campaña, denominada “Infórmate, Empatiza y Protege”, reúne materiales elaborados por más de 20 organizaciones en una biblioteca digital accesible mediante un código QR, donde se concentran campañas de concientización, guías educativas, herramientas para familias, escuelas, empresas e instituciones, así como rutas de denuncia y atención.

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Abuso infantil. Foto: iStock

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional y fundadora de Educación con Rumbo, explicó que se trata de una “campaña de campañas” que busca articular años de trabajo de diversas organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

“Decidimos unir esfuerzos para que México abra los ojos y esté pendiente de nuestros niños. Queremos que las familias, escuelas, empresas y autoridades tengan herramientas para prevenir, detectar y denunciar”, señaló.

Las organizaciones participantes alertaron que la violencia sexual contra menores continúa siendo una problemática de gran magnitud en el país. De acuerdo con los datos presentados, se estima que cuatro de cada diez niños y seis de cada diez niñas sufrirán algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, mientras que alrededor de 70 por ciento de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas.

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Eventos deportivos incrementan riesgos para las infancias

Natalia, integrante de la campaña, destacó que los eventos deportivos masivos generan factores que incrementan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, entre ellos la movilidad de personas, el consumo de alcohol y la relajación de medidas de supervisión familiar.

“Lo que queremos es activar rutas claras de prevención, atención y reporte para que la población sepa cómo actuar, cómo detectar señales de alerta y cómo denunciar”, afirmó.

Señalaron que la preocupación no sólo se centra en posibles casos de trata o explotación sexual vinculados al turismo, sino también en los riesgos que enfrentan menores dentro de sus propios hogares durante periodos vacacionales o de intensa actividad social relacionada con el Mundial.

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Estadio Ciudad de México. Foto: AFP

Representantes de organizaciones como ChildFund México, Fundación Freedom, Fundación NOW, Guardianes, Fundación Paz, Libera México, Sintrata, Conciencia, Alumbra, Fin de la Esclavitud y Movimiento por el Bien Común, entre otras, presentaron recursos especializados sobre violencia digital, explotación sexual, trata de personas, protocolos de actuación, educación para familias y líneas de reporte.

Entre las herramientas difundidas se encuentran campañas como “It’s a Penalty”, enfocada en la prevención de la explotación sexual durante eventos deportivos internacionales; “Juguemos en Equipo contra la Trata”, de Fundación Freedom; materiales de prevención digital; plataformas de capacitación para docentes y cuidadores; y sistemas tecnológicos de monitoreo y detección temprana de riesgos en entornos digitales.

Las organizaciones también hicieron un llamado a medios de comunicación, empresas y autoridades para sumarse a la difusión de la campaña y contribuir a la generación de conciencia social sobre la protección de la infancia.

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Durante la sesión de preguntas y respuestas, especialistas reconocieron la dificultad para dimensionar con precisión el número de menores que podrían verse afectados durante eventos masivos debido a los altos niveles de subregistro y falta de denuncia. Sin embargo, citaron estudios internacionales que documentan incrementos en distintos tipos de violencia durante competencias deportivas de gran escala.

Asimismo, señalaron que además de las ciudades sede del Mundial, se contempla la difusión de materiales en otros destinos turísticos como Puerto Vallarta, Acapulco, Tijuana, Querétaro y Guanajuato.

Insistieron en que la prevención requiere la participación activa de familias, escuelas, empresas, autoridades y sociedad civil, e hicieron un llamado a mantener la atención sobre la protección de niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de la justa mundialista.

“Queremos que nuestros niños no tengan un recuerdo desgarrador de este Mundial. La responsabilidad de protegerlos es de todos”, concluyeron.

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