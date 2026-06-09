Culiacán, Sin. a 8 de junio. - Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales reforzarán la seguridad en el municipio de Escuinapa azotado por la violencia, luego de la muerte accidental de un hombre y su sobrina menor de edad al quedar en un fuego cruzado, así como de la detonación de un artefacto explosivo que dejó daños a un vehículo y un negocio.

Al presidir la la Mesa de seguridad, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, en compañía del alcalde, Víctor Díaz Simental, aseguró que no se va a dejar solo a Escuinapa, por lo que se acordaron acciones para frenar los hechos de violencia que han provocado inquietud entre la población.

Señaló que, en dicha reunión, el presidente municipal detalló la situación que se ha presentado en los últimos días, por lo que los mandos de las fuerzas federales y estatales determinaron fortalecer la seguridad para brindar seguridad a la población.

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Al referirse a los últimos acontecimientos en los Arturo Ramón “N”, beisbolista y funcionario del área de deportes del municipio y su sobrina la paratleta, Grecia Guadalupe “N”, de 14 años resultaron muertos en un fuego cruzado, la gobernadora interina, indicó que fue un sucedo nada deseable, por lo que no se va a dejar solo a Escuinapa.

La mandataria estatal, visitó en el hospital, a la pareja del finado Jessica “N”, la cual resultó herida, por lo que se dispuso que se le brinde toda la asistencia médica especializada a cargo del gobierno, el cual se va a hacer cargo de los gastos funerarios del tío y sobrina.

Bonilla Valverde comentó que instruyó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado para que atienda de inmediato la afectación que han sufrido los estudiantes y docentes de varias escuelas de este municipio que han tenido que suspender clases, a fin de que estas sean reactivadas.

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Dio a conocer que le va a dar seguimiento a las acciones que emprenda el ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para restablecer la tranquilidad en dicho municipio y se puedan reactivar las clases en las escuelas que se han visto afectadas por los hechos de violencia.

En la madrugada de este martes, horas antes de la visita de la gobernadora interina, en la salida sur de Escuinapa, una fuerte explosión, cimbró las viviendas de un amplio sector, por lo que, al acudir un grupo interinstitucional, encontró un vehículo destrozado y daños severos a una tienda de conveniencia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgó en un breve mensaje que, durante la madrugada de este martes, en atención a un reporte a las líneas de emergencia, un grupo interinstitucional de fuerzas federales y estatales, acudieron a verificar y encontraron un vehículo y un negocio siniestrados, sin dar mayores detalles.

Una de las versiones que se divulgó en redes sociales sobre este hecho, fue que el vehículo se convirtió en un coche bomba, por lo que quedó destruido, sin embargo, las autoridades investigan si el explosivo pudo ser lanzado desde un dron.

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