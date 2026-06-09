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LA PAZ, BCS., 9 de junio. — Con el reclamo de insumos para poder mejorar la atención de salud, personal médico afiliado al sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), delegación Baja California Sur, se manifestó este martes en La Paz, frente a Palacio de Gobierno y en el Congreso local.
La movilización comenzó en la explanada de la plaza de la Reforma y posteriormente se trasladó al Congreso del estado, donde médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud buscaron exponer sus demandas ante los legisladores locales.
Entre los principales reclamos señalaron la falta de insumos médicos, escasez de especialistas, insuficiencia de ambulancias equipadas y retrasos en la entrega de uniformes al personal.
“Queremos insumos para poder atender a la población. En estas condiciones precarias no podemos atenderlos. No hay autoclave, no hay tomógrafo. No es posible que no tengamos esto en nuestras unidades. Se supone que tenemos un hospital de tercer nivel, pero solo tenemos la placa. Tenemos más carencias que cuando éramos de segundo nivel. No es posible que con una placa que nos pusieron nos hagan creer que tenemos un sistema de primer mundo. ¡No se engañen, señores!”, expresó Marlene Cota, dirigente sindical.
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Añadió que, pese a reclamos desde hace meses, persisten dificultades para garantizar materiales básicos en algunas áreas de atención, incluso familiares de pacientes deben adquirir insumos que deberían ser proporcionados por las instituciones de salud.
Los manifestantes también cuestionaron la falta de diálogo permanente con autoridades responsables del sistema IMSS-Bienestar en Baja California Sur y solicitaron una mesa de trabajo con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para revisar la situación del sector.
La protesta se llevó también a la sesión en el Congreso local, donde los trabajadores buscaron visibilizar las condiciones que, aseguran, afectan tanto al personal médico como a la atención que reciben los pacientes en distintas unidades de salud de la entidad.
La sesión se interrumpió y algunos legisladores se acercaron a escuchar a los manifestantes y a organizar un espacio de diálogo.
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dmrr/cr
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