Pachuca.- Con pancartas y consignas, familiares de José Alberto Palacios Velázquez, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un bar de Ciudad Sahagún donde fue asesinado, se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para exigir la detención del presunto responsable.

Con pancartas que señalaban “Roberto no murió, lo asesinaron”, los familiares de la víctima se apostaron a las afueras de la sede de la Procuraduría, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, para exigir justicia y que el caso no quede impune.

Recordaron que el homicidio ocurrió hace cuatro meses y que hasta el momento no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en contra de Alexis “N”, conocido como “El Homie”, quien ha sido identificado por las autoridades como el probable responsable del crimen.

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Los manifestantes también denunciaron que no han recibido información suficiente sobre los avances de la investigación, por lo que consideraron que existe omisión por parte de la Procuraduría.

Al respecto, Jonathan Valdés, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidio Doloso, informó que ya se han sostenido acercamientos con los familiares y que existe comunicación sobre el desarrollo del proceso.

Agregó que continúan diversas líneas de investigación para lograr la localización y detención del presunto responsable.

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