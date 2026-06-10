[Publicidad]
Ciudad Victoria.- A partir de las 12:00 horas, la burocracia del Gobierno del Estado suspenderá sus labores para poder ver en sus casas el primer partido de la Selección Mexicana en el inicio del Mundial de Fútbol 2026, este jueves contra Sudáfrica.
La secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manotou, informó que la instrucción es para los trabajadores de todas las dependencias.
Lee también Autoridades mantienen operativo especial de seguridad en Nuevo León ante arranque del Mundial 2026; desplegarán más de 4 mil elementos
La funcionaria explicó que para los jefes de departamento hacia arriba también podrán retirarse a las 12:00 horas, pero al terminar el partido de México tendrán que regresar a reanudar sus actividades.
Está medida aplica para este jueves 11 de junio para dependencias estatales, organismos descentralizados y oficinas gubernamentales.
Y en las dependencias de atención al público, que requiera la presencia de los trabajadores, podrán instalar televisores para observar el partido de la selección nacional.
[Publicidad]
Mundial 2026: Con pantallas gigantes, Tabasco transmitirá gratis los partidos de México en el estadio Centenario
[Publicidad]
Más información
Estados
Mundial 2026: Ayuntamiento de Mocorito transmitirá en pantallas gigantes partido México vs Sudáfrica; alista actividades culturales
Metrópoli
Implementan servicio de RTP en Línea 5 del Metro por manifestaciones en el AICM; ¿cuáles son las estaciones cerradas?
Economía
Mundial 2026: Piden empresarios liberar transmisión de partidos en restaurantes; establecimientos deben adquirir licencia comercial
Metrópoli
Diputada del PAN propone multas y arrestos para autolavados en la vía pública de CDMX; buscan frenar uso ilegal de agua y ocupación de banquetas
Sección
¿Es cierto que saber perrear es equivalente a ser buena en la cama?
Sección
¡Yo soy tu amiga fiel! Taylor Swift se hace presente en la premier mundial de Toy Story 5
Sección
¿Te perdiste La Mañanera? Sheinbaum garantiza seguridad para inauguración del Mundial 2026
Sección
¿Dónde ver GRATIS los partidos del Mundial 2026 en CDMX?