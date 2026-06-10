Ciudad Victoria.- A partir de las 12:00 horas, la burocracia del Gobierno del Estado suspenderá sus labores para poder ver en sus casas el primer partido de la Selección Mexicana en el inicio del Mundial de Fútbol 2026, este jueves contra Sudáfrica.

La secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manotou, informó que la instrucción es para los trabajadores de todas las dependencias.

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La funcionaria explicó que para los jefes de departamento hacia arriba también podrán retirarse a las 12:00 horas, pero al terminar el partido de México tendrán que regresar a reanudar sus actividades.

Está medida aplica para este jueves 11 de junio para dependencias estatales, organismos descentralizados y oficinas gubernamentales.

Y en las dependencias de atención al público, que requiera la presencia de los trabajadores, podrán instalar televisores para observar el partido de la selección nacional.

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