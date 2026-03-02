La aprobación de la reforma que reduce la jornada semanal de 48 a 40 horas afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas porque subirá costos de operación de los negocios e implicará contratar a más operadores, con el inconveniente de que hay un déficit de conductores, explicaron transportistas.

En entrevista durante la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Sotelo, dijo que la modificación constitucional “sería catastrófico, hay que nombrar las cosas por su tamaño”.

El ajuste en la jornada laboral añadió, significará una reducción de “entre el 30% y 40% la capacidad que tiene el transportista mexicano para mover mercancías, con los riesgos que esto implica de desabasto y además todo va a costar más caro”.

De acuerdo con su estimación los empresarios del autotransporte tendrán que incrementar en 20% el número de sus operadores, pero harán reducciones en otras áreas del negocio, por ejemplo, podrían digitalizar sus procesos de contabilidad y administración.

Consideró que hay temas que no se han analizado a fondo por el gobierno federal y, a pesar de ello, se llevan a cabo las reformas.

Agregó que el otro problema es que, aunque las empresas necesitarán contratar a más operadores, en el mercado hay un déficit de éstos de entre 60 mil a 80 mil.

Solano comentó que al no existir conductores para cubrir las vacantes podrían quedarse parados vehículos de transporte de carga.

Por su parte, el presidente entrante de la Canacar, Augusto Ramos, expuso que no existen las condiciones para aplicar la reducción de la jornada laboral en el sector de autotransporte de carga.

Así que platicarán con la Secretaría del Trabajo sobre las implicaciones que tendrá esta reforma.

Ramos aseguró que “no es un trato especial (lo que piden), somos un sector que moviliza las mercancías del país. Las condiciones no son las óptimas, entonces el restringir más bien está perjudicando la economía de nuestro país”.

En respuesta a si pedirán un régimen especial afirmó: “Esto no sería un beneficio o un trato especial, más bien cuáles son las condiciones para abonar a que sea eficiente la movilidad de mercancías. Vamos a estar trabajando para que vean el impacto que tendría justo que exista una reducción en la jornada hacia los operadores de carga”.

