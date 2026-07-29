Nación | 29-07-26 | 12:20 |

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores () “para prevenir posibles actos de injerencia extranjera como campañas digitales de desinformación, financiamiento político o mediático externo, manipulación informativa o acciones coordinadas a vulnerar la ” así como el “uso político de acusaciones extranjeras”.

En un punto de acuerdo promovido por el senador de , Manuel Huerta Ladrón de Guevara y publicado en la Gaceta Parlamentaria, se destaca que el exhorto busca proteger “la soberanía nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México”.

Asimismo, se exhorta al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones “mantengan medidas de vigilancia y prevención frente a posibles esquemas de financiamiento extranjero, propaganda encubierta, manipulación digital o intervención”.

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En los argumentos se indica que “México atraviesa por una etapa de alta disputa política, mediática y geopolítica en la que la soberanía nacional ya no sólo es amenazada por vías tradicionales de presión diplomática y económica, sino también por mecanismos indirectos como campañas digitales de desinformación”.

Se agrega que el país también está expuesto a “financiamiento opaco de estrategias comunicacionales, uso político de acusaciones extranjeras, presión mediática internacional y la eventual participación de intereses privados vinculados a plataformas tecnológicas y consultoras o de redes de comunicación transnacional”.

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“Estas formas de comunicación operan bajo la apariencia de opinión pública, periodismo, activismo digital, análisis internacional o cooperación en materia de seguridad” pero buscan “debilitar instituciones democráticas y gobiernos legítimamente electos”, agrega el punto de acuerdo impulsado por Morena y sus aliados.

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