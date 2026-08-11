Si estás pensando en renovar tu televisión y quieres llevar a casa una pantalla de gran tamaño sin gastar una fortuna, Sam's Club tiene una oferta que vale la pena considerar.

Se trata de una pantalla TCL de 85 pulgadas con resolución 4K, que destaca por su amplio formato y sus características pensadas para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.

La promoción resulta especialmente atractiva porque el producto tiene un ahorro superior a los 13 mil pesos, por lo que puede ser una buena oportunidad para quienes buscan una televisión de grandes dimensiones para la sala o una habitación de entretenimiento.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla TCL 4K de 85 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de este modelo es precisamente su pantalla de 85 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, que ofrece una experiencia mucho más inmersiva gracias a su gran tamaño.

La resolución 4K permite apreciar imágenes con mayor nivel de detalle, algo que puede aprovecharse especialmente al reproducir contenido compatible.

Además, TCL incorpora tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia audiovisual, por lo que esta televisión puede convertirse en una alternativa interesante para quienes buscan dar el salto a una pantalla de grandes dimensiones sin tener que recurrir a modelos de gama mucho más costosa.

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Su tamaño también resulta ideal para quienes disfrutan de plataformas de streaming, películas y series, pues permite tener una experiencia similar a la de una sala de cine desde casa.

Antes de realizar la compra, es importante considerar que el precio y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso, especialmente cuando se trata de promociones y productos con inventario limitado.