Hugo Sánchez es sin duda uno de los mejores rematadores y goleadores en la historia del futbol. El mexicano, ganador de cinco pichichis, marcó una época en México y en el futbol español.

Es por ello, que Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, elogió y reconoció al histórico exdelantero del Real Madrid durante una entrevista y esta serie de reconocimientos llegó al canterano de los Pumas.

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'Hugol' reaccionó al reconocimiento que le hizo Martinoli, quien además lo puso por encima de futbolistas de la actualidad como Robert Lewandowski, Erling Haaland. Además, aseguró que para él está "entre los 5 o 10 mejores delanteros de la historia".

"Hugo Sánchez era mejor que Lewandowski, era mejor que Haaland. Hugo Sánchez debe estar entre los mejores 5, 10 delanteros de toda la historia, de todos los tiempos. Hoy, nosotros todavía defendemos a Hugo. Yo tengo 50 años, yo vi a Hugo Sánchez cuando tenía 10, 11 años, lo vi en su tope", declaró el estelar de Azteca Deportes.

Hugo Sánchez retomó ese fragmento de la entrevista y agradeció en sus redes sociales a Christian Martinoli por sus palabras.

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"Gracias mi querido Martinoli por tus palabras. ¡Qué lección de historia futbolística! Es un honor estar en esta selecta y magistral lista en la que me mencionas. Te mando un fuerte abrazo", publicó el exseleccionado mexicano.

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