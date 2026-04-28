La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en las próximas semanas, la operación del Tren Felipe Ángeles pasará completamente al Fondo Nacional de Infraestructura y este revisará los contratos vigentes, ante la posibilidad de que el gobierno federal adquiera zonas aledañas a las estaciones.

“En todo caso, si se quiere cambiar ese contrato, la condición en la que está operando, se revisa si las condiciones del contrato están cumpliéndose o no y a partir de ahí se tomarán decisiones. Pero no se puede decir: ‘ya no quiero que haya el contrato y mañana se acaba’. No, todo tiene que ser en el marco de la ley”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril, la Mandataria federal destacó la recuperación de la operación del Tren Suburbano por parte del gobierno federal, misma que anunció la semana pasada en el marco de la inauguración de la línea Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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-“¿Habiendo recuperado su gobierno la concesión completa de la operación del Tren, en este caso se supondría que también la infraestructura anexa y aledaña?”, se le preguntó esta mañana.

-“La primera etapa de ese tren privado se inauguró en la época de Fox o de Calderón, entre en ese periodo. (...) Ahora en las siguientes semanas pasa la operación completa al Fondo Nacional de Infraestructura y ahí ya se revisarán contratos. Es muy importante que todo esté dentro de la ley”, contestó la Jefa del Ejecutivo.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno busca recuperar los trenes para su operación pública y para el pueblo de México. Informó que la estación Buenavista tendrá una remodelación importante porque desde ahí saldrán trenes hacia el norte del país.

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“De ahí van a salir los trenes a Querétaro y de Querétaro la desviación hacia Guadalajara o hacia Nuevo Laredo. Entonces, el uso de la estación Buenavista va a incrementar de manera muy importante. A mí me tocó de niña ir de la estación Buenavista a Guadalajara, León y a muchos mexicanos y mexicanas nos tocó viajar en los trenes de pasajeros que había entonces de Ferrocarriles Nacionales, que después desaparecieron por la privatización y que ahora estamos recuperando”, expresó.

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