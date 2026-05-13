Liga MX Femenil: ¿Cuándo y por dónde se podrá ver la final del Clausura 2026 entre América y Monterrey?

Por tercera ocasión consecutiva, América se instaló en una final de la Liga MX Femenil. En la búsqueda de saldar la deuda de títulos que carga con su afición y quitarse la “espina” que le acompaña desde la última vez que fue campeona, hace tres años en el Clausura 2023, la escuadra azulcrema jugará contra Monterrey para definir quién se quedará con la corona del torneo Clausura 2026.

América, dirigida por Ángel Villacampa, culminó la fase regular del torneo como líder de la tabla general con un saldo de trece victorias, tres empates y una derrota. En la “Fiesta Grande” del futbol femenil eliminó a FC Juárez y Toluca del camino para avanzar a la pelea definitiva por el título.

Mientras que, en la otra cara de la moneda, Monterrey terminó como sublíder en la fase regular del certamen con doce victorias, cuatro empates y una derrota. Las “Rayadas” de Amandine Miquel avanzaron a la final después de echar a Cruz Azul y Pachuca del actual certamen.

La escuadra regiomontana jugará para conquistar su quinto título en la Liga MX Femenil. Una pelea que vivirá ante un equipo azulcrema que desea su tercer campeonato en el futbol mexicano.

Cabe destacar que la final del Clausura 2026 tendrá tintes de revancha, ya que hace dos años América cayó ante Monterrey en la final del Clausura 2024.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos de ida y vuelta, correspondientes a la final de la Liga MX Femenil.

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América Femenil en festejo de gol, durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final de la Liga MX Femenil?

Jueves, 14 de mayo

IDA: Monterrey vs América | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Domingo, 17 de mayo

VUELTA: América vs Monterrey | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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