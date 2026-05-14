Seleccionadas mexicanas de gimnasia rítmica denuncian maltrato y falta de apoyo

El deporte mexicano vuelve a encontrarse en el centro de la polémica, esta vez dentro de la gimnasia rítmica, donde un grupo de seleccionadas nacionales decidió alzar la voz para denunciar presuntas irregularidades en su entorno de trabajo.

Las atletas no solo señalaron la falta de apoyo institucional, sino que también expusieron situaciones de maltrato psicológico atribuidas a su entrenadora, generando preocupación en la comunidad deportiva.

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Las gimnastas Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer —quienes hicieron historia al conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024— utilizaron sus redes sociales para dar a conocer el complicado momento que atraviesan.

Su testimonio refleja no solo el desgaste emocional, sino también la incertidumbre que enfrentan de cara a futuros compromisos, particularmente en el camino rumbo a Los Ángeles 2028.

"Somos el conjunto olímpico de gimnasia rítmica. El día de hoy estamos hablando porque ya no podemos seguir guardando silencio, somos atletas pero también somos humanos y el día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro", señaló Kimberly Salazar.

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Las deportistas, quienes no han sido consideradas en el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, hicieron un llamado público en busca de apoyo, tanto de la afición como de las instituciones, con la esperanza de resolver la situación y poder competir nuevamente.

"Decidimos alzar la voz no solo por nosotras sino por lasgeneraciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre susalud mental, dignidad y carrera deportiva", añadió Dalia Alcocer.