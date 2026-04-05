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Este 2026 el ha preparado una serie de eventos que aseguran cautivar no solo a los amantes de los astros, sino a cualquier persona que se atreva a mirar hacia arriba para fascinarse con las maravillas del universo.

De brillantes Lunas llenas que podemos apreciar cada mes, a alineaciones planetarias o Lluvias de estrellas, un místico Eclipse se ha posicionado entre los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Se trata del Eclipse solar total de 2026, considerado uno de los más largos de la historia por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), y aquí te contamos cuándo ocurrirá.

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Este Eclipse cautivará a millones de personas en agosto de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Este Eclipse cautivará a millones de personas en agosto de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cuándo ver el Eclipse solar total de 2026?

El Eclipse solar total de este 2026 ocurrirá el próximo miércoles 12 de agosto. Será un espectáculo astronómico histórico, considerado uno de los más largos e importantes del siglo, según la NASA.

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, tendrá una duración de alrededor de 4 horas y 20 minutos, comenzando su fase parcial a las 15:34 (horario GMT), alcanzando su máximo a las 17:45 GMT y finalizando 19:57 GMT.

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El Eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Foto: Gabriel Pano | El Universal
El Eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Foto: Gabriel Pano | El Universal

¿Dónde se podrá ver el Eclipse solar total de 2026?

Según información del mismo medio, este Eclipse solar total se podrá ver, principalmente, desde el hemisferio norte de la Tierra.

En zonas como el norte de Siberia, Groenlandia, el oeste de Islandia y gran parte del norte de España la población podrá apreciar el fenómeno astronómico en su totalidad. Sin embargo, en otros lugares como Canadá, Estados Unidos, Europa y África occidental, se verá únicamente de forma parcial.

Desafortunadamente, en México no se logrará ver el Eclipse ni siquiera de forma parcial. La buena noticia es que aunque los y las mexicanas no veremos este espectáculo en vivo y en directo, la NASA y otras plataformas especializadas en astronomía sí transmitirán el evento.

Eclipse solar en su fase total. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL
Eclipse solar en su fase total. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL

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