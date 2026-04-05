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Una peculiar fiesta de cumpleaños ha ganado protagonismo en redes sociales en los últimos días y ha abierto la conversación entre usuarios de todo el mundo, pues está dedicada a una

La creadora de contenido conocida en como Karla Lemus (@kl.reborn.oficial) compartió en la plataforma algunos videos de la preparación de esta celebración, desde los invitados hasta las decoraciones y bocadillos.

La cumpleañera es Ceila, la bebé reborn de Karla Lemus, quien es coleccionista de muñecas reborn y su contenido se basa en mostrar sus rutinas y cuidados, acumulando más de 800 mil seguidores en TikTok y 48 mil en Instagram.

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Los bebés reborn se utilizan como una herramienta para tratar el duelo y la pérdida de un bebé. Foto: Captura de pantalla @kl.reborn.oficial
Los bebés reborn se utilizan como una herramienta para tratar el duelo y la pérdida de un bebé. Foto: Captura de pantalla @kl.reborn.oficial

Mujer celebra cumpleaños de bebé reborn en TikTok

La creadora de contenido mostró el proceso que siguió para decorar su jardín con tonos rosados y morados. Para acompañar la fiesta, la mujer compró snacks, gorritos, centros de mesa, canastas de dulces e incluso bolsistas de regalos.

Además, organizó juegos y actividades entretenidas para el resto de los supuestos invitados. Con emoción, la mujer se dispuso a inflar los globos, adornar las mesas, platos y vasos, hornear un pastel y colgar una colorida piñata en forma de arcoíris.

Tras finalizar la preparación, la creadora de contenido recibió a su invitada Sujeiry Lemus, hija de 22 años de Karla y creadora de contenido de 22 años dedicada al nicho de los bebés reborn que reúne más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

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@karlareborns1

@kl.reborn.oficial GRACIAS mami por la invitación al cumpleaños! El video completo lo pueden ver en mi canal de YouTube : Karla reborns1 ! También no olvides de seguirme en mi otra cuenta @Sujeiry Lemus

♬ sonido original - karlareborns1

¿Qué es un bebé reborn y para qué se utiliza?

De acuerdo con el blog digital Dolls and Dolls, un bebé reborn es una muñeca hiperrealista creada para simular un bebé real; se fabrican con un alto nivel de detalle, con una apariencia que imita la de un bebé humano real.

Estas muñecas se elaboran con vinilo y silicona, materiales que proporcionan una textura suave y flexible, similar a la de la piel. Además, su peso está distribuido para simular la sensación de sostener un bebé real.

Durante su elaboración artesanal también se le agregan algunos detalles específicos, como la textura de la piel, uñas, venas, cabello, un sistema de respiración e incluso aroma parecido al de un bebé. Su precio va desde los 350 a los 2 mil 500 pesos.

@kl.reborn.oficial

DECORANDO Y PREPARANDO LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE MI NIÑA CEILA🥳🎂 @karlareborns1 VIDEO COMPLETO EN MI CANAL YouTube Karla Lemus, Instagram, KL. Reborn. #bebesreborn#cumpleaños#fiesta#hija#mama

♬ sonido original - kl.reborn.oficial

Estas figuras son adquiridas usualmente por coleccionistas, artistas o son empleadas como una técnica terapéutica en casos de duelo, ansiedad, depresión o estrés; también se emplean en caso de la pérdida de un bebé.

Como era de esperarse, las reacciones en la plataforma no se hicieron esperar, donde internautas bromearon con la situación y compartieron su postura sobre este tipo de prácticas a pesar de ser contenido:

  • "Yo me imagino que esto es como jugar a la muñeca, pero de grande".
  • "Avisen si necesitan una niñera".
  • "¿Por qué no adoptan niños reales entonces?".
  • "La salud mental es importante".
  • "¿Esto es broma, es parodia o para ellas es en serio?".
  • "¿Por qué mejor no donar todo lo que se gasta en un albergue? Donde hay niños reales que necesitan mucho amor y comida".

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mndsm

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