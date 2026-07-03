Dubai.- Meses después del asesinato del líder supremo de Irán al comienzo de su guerra con Estados Unidos e Israel, los dolientes celebrarán un funeral y entierro de varios días de duración por el difunto ayatolá Alí Jamenei.

Durante el periodo de duelo, el cuerpo será trasladado en procesión por ciudades de Irán y del vecino Irak. Es probable que la teocracia iraní anime a la población, a los funcionarios públicos y a las fuerzas paramilitares a salir a las calles en su honor.

Jamenei, quien dirigió Irán durante casi cuatro décadas, murió el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente la guerra. El funeral se retrasó debido a la intensidad del conflicto.

El funeral servirá como prueba para la maltrecha teocracia iraní y su capacidad para movilizar un apoyo masivo, sobre todo porque se celebra seis meses después de la represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas a nivel nacional contra el gobierno de Jamenei.

Una gran afluencia de gente también podría aumentar el riesgo de estampidas mortales. Una de ellas empañó el funeral del primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini.

Un tenso período de alto el fuego, culminado con un acuerdo provisional con Estados Unidos, probablemente infundió confianza a las autoridades para celebrar la ceremonia y contar con la presencia de altos funcionarios. Durante la guerra, Israel asesinó a altos dirigentes, en al menos un caso utilizando apariciones públicas para localizarlos .

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Sin embargo, aún no está claro si el hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hará su primera aparición pública durante las ceremonias. Se cree que el joven Jamenei resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre y permanece oculto.

Esto es lo que debes saber sobre el funeral que comenzará el sábado en Teherán, la capital de Irán.

El funeral de Jamenei durará varios días

El cuerpo de Jamenei estará expuesto en la Gran Mosalla de Teherán el sábado y el domingo. El lunes, será llevado en procesión por las calles de Teherán antes de ser trasladado a Qom, ciudad sede de un seminario chiíta, situada a unos 120 kilómetros al sur. El martes, recibirá homenaje en dicha ciudad.

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El miércoles, el cuerpo de Jamenei será trasladado a Karbala, Irak, donde se encuentra el santuario del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma y símbolo de resistencia para los chiítas. Ese mismo día se conmemorará el aniversario de las protestas contra el régimen de Jamenei, en las que miles de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, Jamenei será llevado a Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

Jamenei será enterrado en un santuario chiita sagrado

Las autoridades afirman que Jamenei será enterrado en Mashhad, en el santuario del Imam Reza.

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El imán Reza fue el octavo imán del islam chiita. Millones de peregrinos visitan el santuario cada año. Un hadiz, o dicho, afirma que quien sufra de tristeza o pecado encontrará alivio al visitarlo.

Muchos clérigos chiítas prominentes están enterrados allí, al igual que el difunto presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero en 2024 .

Millones de personas lamentaron el funeral del ayatolá Ruhollah Jomeini

El 6 de junio de 1989, millones de iraníes salieron a las calles para dar sepultura a Jomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979. La situación se descontroló rápidamente. La gente se golpeaba el pecho rítmicamente bajo el calor del verano, mientras los lamentos de las mujeres se abrían paso entre el bullicio.

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Los dolientes se abalanzaron sobre el ataúd, provocando que el cuerpo envuelto en blanco del líder religioso de 86 años cayera entre la multitud. Los primeros informes indicaron que el caos dejó al menos ocho muertos y unos 11.000 heridos.

Existe preocupación de que se produzca una estampida similar durante el funeral de Jamenei, si la multitud alcanza los millones de personas. En el entierro del difunto general de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani, se produjo una estampida que dejó al menos 56 muertos y más de 2000 heridos en 2020.

El funeral se celebra en un momento en que se cuestiona el acuerdo provisional sobre la guerra con Irán

El acuerdo provisional alcanzado en junio creó un plazo de 60 días para negociar los términos de un acuerdo final para poner fin a la guerra con Irán, incluyendo las cuestiones del programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz .

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Las conversaciones técnicas comenzaron esta semana en Qatar, pero se han visto complicadas por profundos desacuerdos y varios días de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del estrecho.