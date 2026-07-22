Pisaflores, Hidalgo.- El gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) inició la reconstrucción, con un fondo de 8 mil 115 millones de pesos, en 28 municipios que fueron afectados por la vaguada monzónica, pero también se evalúan los avances en las obras en zonas dañadas y restablecer la conectividad de las comunidades.

Los trabajos a realizar en las áreas dañadas, así como los que ya efectúan para ayudar a la población, son parte de las Rutas de la Transformación para la Reconstrucción.

"En esta etapa estamos haciendo Rutas de la Reconstrucción, porque la vaguada monzónica del año pasado afectó la parte norte de nuestro estado [...] son 28 municipios prioritarios. La inversión en infraestructura en caminos, en sistemas de agua, en puentes, superan los 8 mil 115 millones de pesos para este año y estamos supervisando, estamos en contacto, como lo hemos hecho desde el principio de esta administración, con nuestra gente", afirmó.

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Además Menchaca Salazar refirió que las afectaciones alcanzaron a 236 comunidades, por lo que la administración estatal respondió con prontitud con el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destinó 162 millones de pesos para la reconstrucción de caminos y puentes en Pisaflores, mismos que serán ejecutados, a través del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)Hidalgo.

Y el gobierno estatal, aportó más de 130 millones de pesos que, de 2022 a la fecha, se ha destinado para fortalecer la conectividad y la movilidad con proyectos como la modernización del camino El Rayo, la rehabilitación del camino rural El Rayo–Bonigú, la construcción de 19 cuartos dormitorio y muros de contención en el tramo Pisaflores–El Nogal–La Minita.

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También se han ejecutado obras de pavimentaciones hidráulicas en La Peña–Tlacuilola, Tripuente–Chalahuite, Rancho Nuevo–La Lomita, La Gargantilla–Tripuente y en calles principales de las localidades de La Gargantilla, San Pedro Xochicuaco y La Escondida; sumado a la construcción de la pavimentación hidráulica del acceso a la localidad de Tripuente.

El mandatario estatal morenista anunció la rehabilitación de la carretera estatal Chapulhuacán–Pisaflores, obra que contará con una inversión superior a 45 millones de pesos; mientras que la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) rehabilitará las líneas de conducción de agua potable en las localidades de Pisaflores y Palmitas, así como la rehabilitación del colector sanitario y biodigestores en El Limoncito.

En su momento, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, detalló que la reconstrucción de la carretera Ramal a Pisaflores, obra supervisada, requirió labores de extracción de derrumbes y la construcción de cuatro muros de mampostería y unos de concreto hidráulico.

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Y Silvestre García Márquez, presidente municipal de Pisaflores, consideró que la gira de trabajo del gobernador Julio Menchaca Salazar representa cercanía con la gente, lo que obliga a las autoridades municipales a seguir trabajando de la mano con la administración estatal, por el bienestar de las y los hidalguenses.