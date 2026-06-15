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El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la entrega de apoyos económicos del programa Becas para la Transformación 2026, mediante el cual se benefició a 17 mil 400 estudiantes de instituciones públicas de educación superior. En esta primera etapa se otorgaron 11 mil 700 becas, equivalentes a una inversión de 71 millones de pesos.
Durante el acto, el mandatario estatal destacó que Hidalgo se ha consolidado como la segunda entidad del país que más recursos destina a becas para educación superior. Asimismo, subrayó el incremento del presupuesto estatal orientado a la juventud, al señalar que, mientras en 2022 se ejercían cerca de 24 mil 700 millones de pesos, actualmente la inversión supera los 33 mil millones.
Menchaca Salazar afirmó que Hidalgo cuenta con un sistema de educación media superior y superior sólido, orientado a ampliar las oportunidades para las y los jóvenes y reducir la migración por falta de alternativas académicas. Por ello, exhortó a las y los universitarios a aprovechar su formación con responsabilidad y corresponder al esfuerzo que realizan sus familias para respaldar sus estudios.
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El gobierno estatal indicó que estos apoyos buscan fortalecer la permanencia escolar y contribuir al éxito académico del alumnado universitario.
En representación de las y los beneficiarios, Olaff Mendoza Muñoz, estudiante de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, señaló que detrás de cada beca existe un impacto positivo en las familias y comunidades.
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"Detrás de cada apoyo hay una familia con más calma, una alumna o un alumno que puede continuar y una comunidad con mucha esperanza. Invertir en educación es una decisión de justicia social, bienestar y futuro", expresó.
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Añadió que las y los estudiantes reciben estos recursos con responsabilidad y con el compromiso de aportar al desarrollo de Hidalgo.
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Por su parte, el secretario de Educación Pública estatal, Natividad Castrejón Valdez, informó que para este año se destinaron 130 millones de pesos al programa Becas para la Transformación, con el propósito de reducir la deserción escolar, ampliar las oportunidades educativas y respaldar el talento de miles de jóvenes hidalguenses.
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aov
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