Tamaulipas. - Varias personas, entre ex alumnos de la Academia Militarizada Doenitz y activistas, continuaron hoy con las manifestaciones en contra de la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”, en el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos.

“Justicia para Yanina”, “Yanina una víctima más”, y “Yanina es inocente”, fueron los mensajes que jóvenes portaron en cartulinas naranjas. Eran acompañados por tres mujeres adultas. Se manifestaron en la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira.

En entrevista, una de las mujeres activistas explicó que hay mucha indignación en la población por el fallo que dio anoche la jueza, “porque Danna es una niña que también fue víctima, la tenían sometida, la tenían encerrada en una perrera”, aseguró.

Mencionó que son testimonios de los mismos alumnos y exalumnos que estuvieron alzando la voz, también a favor de Dafne.

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“La verdad, Dafne destapó una cloaca de todas estas cosas que ocurrían en la escuela Doenitz, a unos pasos de la Presidencia de Ciudad Madero. Qué lástima que los vecinos no se hayan dado cuenta, más que una que vive a lado, de todo lo que estaba pasando en su interior”, agregó.

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Pidió que la audiencia del director Jorge Luis y de Estrellita sea pública, porque hasta el momento nadie los ha visto físicamente y para esclarecer todas las especulaciones de la identidad de los detenidos. También responsabilizó a la agente del Ministerio Público, Rosalba Hernández Gutiérrez, por desaparecer testimonios importantes en la carpeta de investigación.

“Justicia para Yanina” exalumnos de la Academia Doenitz marchan en Tamaulipas; aseguran que es una víctima más. Foto: Especial.

Afirmó que la indignación de los jóvenes es porque acudieron varias veces a declarar y llegaron a salir de madrugada.

Emanuel, uno de los exalumnos que ya estuvo antes manifestando su solidaridad con Danna, calificó la situación como una injusticia, “siento que nada de esto tenía que pasar”.

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Agregó que, “yo voy a seguir apoyando a Danna hasta donde tengamos que llegar”.

Una exalumna aseguró que en la Academia trataban a los estudiantes de diferente manera, según quienes eran sus papás, “a mí lo máximo que me llegaron a hacer es que me tablearon, fueron los que Estrellita mandaba”. Dijo que esto ocurrió aproximadamente hace tres años.

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Una de las señoras aclaró que ella solo iba a apoyar porque considera una injusticia lo que le está sucediendo a Yanina, “cómo puede ser que a ella se la entreguen a sus padres, pero ya para que la tengan en el penal. Para mí como madre esto es muy molesto, no me gustaría que a mí me hubiera pasado”.

Para continuar con las manifestaciones a favor de Yanina, convocaron a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 18:00 horas de este miércoles, en donde los exalumnos compartirán las declaraciones que fueron a dar a la Fiscalía.

dmrr