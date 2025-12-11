La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó confianza en que este mismo jueves las autoridades de México y Estados Unidos alcancen un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amagó con imponer un arancel del 5% si no se entrega el volumen pendiente del líquido.

La Mandataria confirmó que las mesas de trabajo entre ambos gobiernos permanecen activas y que se registran avances, aunque aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo.

“Hay propuestas y avances, pero todavía no se cierra. Se sigue la mesa de trabajo, y otra vez van a reunirse. Ayer en la noche se reunieron; esta mañana ya no me comuniqué con Roberto Velasco (encargado de despacho de la SRE) para ver cómo iba este avance, pero va bien”, explicó.

Sheinbaum señaló que México ha solicitado que se reconozca el impacto excepcional de la sequía que afectó al país en los últimos cinco años, condición que impidió entregar el volumen de agua correspondiente al quinquenio, tal como exige el tratado.

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía. Que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera ni porque buscara incumplir el tratado, sino porque hubo sequía, porque no había agua, algo tan simple como eso”, afirmó.

Recordó que el propio tratado establece que, en caso de no poder cumplir por causas extraordinarias, el recurso puede entregarse en los siguientes cinco años.

“Eso es lo que se está trabajando: en cuánto tiempo podría hacerse. Todo depende de cuánta lluvia tengamos este año, el 25 o más que en 2024, 2023 y 2022, y que nos permita cumplir de mejor manera con el tratado”, apuntó.

La presidenta reiteró que México mantiene un diálogo permanente con Washington y que ambas partes buscan una salida técnica y diplomática al diferendo.

“Tiene que haber un reconocimiento a esta situación de ambos países, y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo”, concluyó.

mahc/apr