Ante la designación de José Medina Mora como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá diálogo y colaboración con el sector privado, aun cuando existan diferencias en diversos temas.

Sheinbaum subrayó que la relación con el empresariado debe basarse tanto en la discusión abierta como en la construcción de acuerdos.

“Habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. Y para eso somos un país democrático: para que lo que no estemos de acuerdo se abra, se debata, se difunda, y en época electoral la gente decida por qué proyecto debe continuar o debe cambiar”, afirmó.

La Mandataria señaló que, pese a las discrepancias, también existe un amplio terreno común para trabajar conjuntamente.

“Hay cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces hay que trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Ese es siempre nuestro planteamiento”, dijo.

Sheinbaum insistió en que su administración no permitirá un retorno a lo que calificó como prácticas del pasado.

“Lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y privilegios, donde un grupo gobernaba México. México lo gobierna su pueblo… esa es la verdadera democracia”, sostuvo.

Agregó que hoy existe un ambiente favorable a la inversión y desarrollo económico, en el que muchas empresarias y empresarios —afirmó— coinciden con los objetivos del Gobierno federal.

“Muchos empresarios están de acuerdo en invertir para el desarrollo de México… buenos salarios, buenos ingresos y un proyecto de nación para todas y todos, pero con el principio de ‘por el bien de todos, primero los que menos tienen’”, concluyó.

