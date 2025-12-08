La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional a José Medina Mora, próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a partir del 10 de diciembre.

En una reciente reunión con empresarios, la Mandataria federal pidió no adelantar juicios ante el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial: "Hay que darle voto popular , trae experiencias, ya fue presidente de Coparmex".

Francisco Cervantes, aún al frente del CCE, confió recientemente en que José Medina Mora siga la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit en Palacio Nacional; destaca avances en derecho a vivienda digna

En el marco de la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Cervantes mencionó que hay un relevo “muy acordado” y “muy buen ánimo”.

“Debe ser buena, se ha venido trabajando muy bien, queremos que siga la relación porque solamente juntos, con diálogo, es como se puede crecer este gran país”, comentó al rechazar la confrontación.

“Hay que apostarle a la presidenta porque si le va bien, nos va bien a todos”, agregó.

Lee también Hugo Aguilar advierte uso fraudulento de su nombre para pedir dinero en redes sociales; pide reportar cuentas falsas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em