Reynosa, Tamaulipas. - Al menos un Colegio en Reynosa, Tamaulipas, dejará de llevar en su nombre el término "militarizado" tras la disposición de la Secretaría de Educación por la muerte de una estudiante en Ciudad Madero.

Por medio de un comunicado, el Colegio Calmecac ubicado en la colonia Las Cumbres en esta frontera, anunció que seguirán brindando atención a su comunidad educativa, sin embargo, dejarán de ser un plantel militarizado.

El pasado 13 de julio, Dafne, una joven originaria de El Mante, Tamaulipas, ingresó a la Academia Militarizada Doenitz para formar parte en un campamento, sin embargo, el 16 del mismo mes, falleció según la necropsia, por sumersión parcial.

Colegio de Reynosa, Tamaulipas dejará de ser militarizado; cambiará su nombre tras orden educativa. Foto: Especial.

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Ante estos hechos, Mario Delgado, secretario de Educación, aseguró que no está autorizada la educación militarizada por lo que se pidió a los estados, no permitir este tipo de planteles.

En Reynosa, Tamaulipas, existen dos escuelas bajo el esquema militar, el Colegio Calmecac y el Bachillerato Militarizado ubicado en la colonia Obrera.

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Calmecac, en su comunicado, destaca que, a lo largo de los años, su nombre ha representado mucho más que una institución educativa.

"Ha sido un espacio donde miles de niñas, niños y jóvenes han aprendido, crecido, construido amistades y formado los valores que hoy los acompañan en cada etapa de su vida".

Colegio de Reynosa, Tamaulipas dejará de ser militarizado; cambiará su nombre tras orden educativa. Foto: Especial.

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Sin embargo, informó, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades competentes y con el firme compromiso de actuar siempre dentro del marco legal vigente, la institución continuará su labor educativa bajo la denominación de Colegio Calmecac, dejando de utilizar el nombre de Colegio Militarizado Calmecac.

"Este cambio representa una nueva etapa, pero nuestra esencia permanece intacta. Seguiremos formando estudiantes con excelencia académica, valores, disciplina y un profundo sentido humano, guiados por el principio que nos ha distinguido desde nuestros inicios: Bien no es suficiente para Calmecac, se busca siempre la excelencia."

Indicaron que su Modelo Educativo y Académico continúa fortalecido sobre tres pilares fundamentales: nueva Escuela Mexicana, con los planes y programas de estudio oficiales, excelencia académica, mediante la capacitación docente, la inclusión, ambientes de aprendizaje positivos y la mejora continua.

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"Reafirmamos nuestro compromiso con los Derechos Humanos, la protección de niñas, niños y adolescentes, y con una política de cero tolerancias ante cualquier forma de violencia o conducta que atente contra la dignidad de las personas", se destaca en el comunicado.

dmrr/cr